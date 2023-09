I sintomi del tumore che tutte le donne non dovrebbero mai sottovalutare

Il corpo dà dei segnali, e bisogna imparare ad ascoltarli, soprattutto se si vogliono prevenire o curare in tempo i tumori.

La salute è la cosa più preziosa che un essere umano possa avere. È importante prendersi cura di sé e controllarsi almeno ogni anno, per vedere in quali condizioni di salute si sia.

Chiaramente, però, se il corpo invia sintomi anche prima, bisogna tenere le antenne dritte e coglierli, in modo da prevenire e curare eventuali problematiche. Spesso noi donne siamo prese da mille impegni, tra il lavoro, lo studio, la famiglia e molto altro, e dopo un po’ iniziamo a perdere di vista non solo noi stesse, ma anche il nostro benessere.

Eppure, la salute è il motore di tutto. Se non si sta bene, non si riescono a realizzare i nostri progetti e tutto va a monte. Ecco perché non va assolutamente trascurata.

Se si sta in forma, se si è certi di non avere disturbi pericolosi, si può vivere in modo totalmente più sereno. Il nostro organismo funziona in modo incredibilmente perfetto, perché ci dà segnali quando qualcosa non va. Ma bisogna imparare ad ascoltarli e non commettere l’errore di sottovalutarli.

I sintomi del tumore che le donne dovrebbero cogliere e non trascurare

Come detto, è importante osservare i segnali. Il corpo li invia, per farci capire che dobbiamo fare qualcosa, ma bisogna imparare a coglierli.

Un sito web Usa, UCSF Health di San Francisco, ha stilato una lista di possibili segnali, nella donna, che indicano la possibilità di avere un cancro e dunque richiedono un check up per approfondire la questione. Se persistono, infatti, vuol dire che bisogna consultare un medico o fare degli ulteriori accertamenti.

La prevenzione è una delle armi migliori che si possa avere contro un cancro. Ma vediamo, più in dettaglio, quali sono i sintomi che una donna non dovrebbe sottovalutare.

In primis, mestruazioni anomale e dolore nell’area pelvica. In secondo luogo, potrebbero manifestarsi dei cambiamenti nell’andare in bagno, sensazione di gonfiore e cambiamenti che hanno a che fare con il seno.

E ancora, si potrebbero avere tosse e mal di testa cronici, difficoltà nella deglutizione, febbricole e infezioni che si verificano spesso, piaghe alla bocca, dolori continui, stanchezza che non va via, noduli, perdita di peso immotivata, dolori di stomaco e nausea, e sanguinamento dopo la menopausa.

Se una persona dovesse manifestare tali sintomi, è importante farsi controllare al più presto.