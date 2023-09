Meghan Markle prepara il grande ritorno: la decisione sconvolgente che cambia tutto di nuovo

Meghan Markle è pronta a tornare. La decisione della duchessa ormai è ufficiale e ha lasciato tutti scioccati.

Uscita a testa alta, la duchessa del Sussex avrebbe già dichiarato la sua intenzione di tornare. Decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo insieme cosa succederà a breve.

A volte ritornano...E così sarà per Meghan Markle, moglie del cadetto di casa Windsor, Harry, la duchessa del Sussex non ci sta a farsi mettere in un angolo. Harry e Meghan sono stati la coppia più discussa degli ultimi anni dopo la loro scelta di dire addio alla famiglia reale e trasferirsi in California, dove tutt’oggi vivono insieme ai due figli.

Meghan fu aspramente criticata dai londinesi che la paragonarono a niente di meno che a Yoko Ono: la moglie di John Lennon ritenuta responsabile di aver fatto sciogliere i Beatles. D’altro canto, però, sono stati tanti anche i sostenitori della giovane coppia che, in diverse interviste, ha spiegato le ragioni della loro scelta di tagliare i ponti con la famiglia reale. Ma a distanza di qualche anno da quando tutto è iniziato, Meghan ora è pronta a tornare.

Il grande ritorno di Meghan Markle

Una donna bella, decisa e sicura di sé. Nessuno avrebbe mai immaginato che Meghan Markle sarebbe mai tornata sui suoi passi. Invece sembrerebbe proprio così.

Tutto iniziò nel 2017 quando Meghan e Harry si fidanzarono. Mai una donna non britannica era entrata nella famiglia reale ma Meghan, con il suo fascino e il suo carisma, fece crollare questo tabù. Prima di fidanzarsi ufficialmente con il principe cadetto, Meghan aveva un blog: The Tig. All’interno l’attuale duchessa del Sussex parlava di se stessa, dei suoi viaggi e inseriva anche consigli di bellezza e di cucina. Un blog normalissimo insomma ma certamente poco consono ad una donna che, da lì a breve, sarebbe entrata a far parte della famiglia reale. E così Meghan lo chiuse.

Ma ora è pronta a tornare. Da quanto emerso, infatti, la duchessa avrebbe già depositato i documenti necessari alla riapertura del suo blog presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il blog dovrebbe contenere di nuovo contenuti inerenti a viaggi, moda, cucina, viaggi, arte, cultura, design, salute e benessere. Già lo scorso aprile le era arrivato l’avviso di concessione sul marchio esclusivo. Meghan dovrà ora presentare una dichiarazione di utilizzo entro ottobre, il che significa che il sito dovrà essere attivo e utilizzato attivamente entro ottobre. Il ritorno di Meghan Markle, quindi, è molto vicino.

Da quando Harry e Meghan si sono separati dalla famiglia reale nel 2020, si sono trasferiti a Montecito, in California, e hanno intrapreso diverse attività attraverso la loro società, la Archewell Productions. Tuttavia di recente sono stati “lasciati a piedi”: infatti Spotify, che produceva il podcast di Meghan Archetypes, non ha rinnovato il contratto per una seconda stagione