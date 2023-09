Vite al limite, dopo la puntata arriva la morte della paziente: ci sono gravi responsabilità

È una delle vicende più drammatiche occorse nel programma Vite al limite. Ecco che cosa è successo a questa paziente

Vite al limite è un programma che si prefigge l’intento di aiutare pazienti affetti da grave obesità, ma non sempre si riesce nell’obiettivo.

Nonostante l’impegno profuso dal dottor Nowzaradan sia molto forte, non tutti i pazienti ce la fanno, per le ragioni più disparate. Il lavoro del team di Vite al limite, nella clinica di Houston, in Texas, dove è ambientato, non è solo quello di dare al paziente un piano dietetico personalizzato.

Anzi. Seguono e riprendono i pazienti lungo il percorso, e se c’è bisogno di un sostegno psicologico, gli viene fornito. Si ha un anno per poter perdere peso, e l’obiettivo finale è quello di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico del dottor Nowzaradan, che consentirà al paziente di scendere ulteriormente di peso.

Non tutti, come detto, riescono ad accedervi, e magari, però, riescono a dimagrire dopo il programma. Succede che a volte non sia il momento giusto.

Vite al limite, la tragica fine della paziente

Lisa Fleming ha preso parte alla stagione 6 del programma, ma la sua è stata un’esperienza drammatica. La donna pesava 319 kg, e aveva un carattere davvero molto difficile. Era talmente assuefatta al cibo da essere la nemica numero uno di se stessa.

Lisa aveva un passato altrettanto drammatico, poiché da piccola aveva assistito all’omicidio di suo fratello, e non era riuscita a superare quel trauma terribile. Da lì in poi, la vita è stata in salita, si è buttata nel mangiare senza controllo, ed è arrivata a pesare 319 kg. Oltre a questo, anche la sua salute è peggiorata, soprattutto con gravi problemi di mobilità. Durante il periodo in ospedale, la donna ha perso solo pochi kg, e una volta tornata a casa, però, ha ricominciato a mangiare in modo compulsivo, riprendendo nuovamente peso.

Questo ha mandato su tutte le furie il dottore, che le ha detto che stava mettendo a repentaglio la sua vita, e che così faceva perdere tempo a tutto il team del programma. La donna pareva avesse recepito il messaggio ma poi ha continuato a perpetrare comportamenti scorretti e l’hanno espulsa dalla trasmissione.

Di Lisa non si è saputo più nulla, tranne un anno dopo, quando la sua salute è peggiorata, era costretta a letto e non c’è stato nulla da fare. È morta il 23 agosto 2018, a 50 anni.