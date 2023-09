Bonus Supermercato: spesa gratis con il nuovo aiuto del Governo | Tanti soldi alle famiglie

Una nuova carta per sostenere le famiglie contro il caro vita alimentare. Una guida completa per non sbagliare e affrontare al meglio le spese.

In risposta all’incessante aumento dei prezzi dei generi alimentari, che ha messo a dura prova i bilanci delle famiglie italiane, il governo ha messo in atto un’iniziativa per aiutare circa un milione e 400 mila nuclei familiari in difficoltà economica. Questo progetto mira a fornire un contributo significativo per alleviare le spese legate all’aumento dei costi di prodotti fondamentali come pane, frutta e latte attraverso l’implementazione di una carta del valore di 382 euro.



Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è stato incaricato di fornire ulteriori dettagli su questa iniziativa cruciale. Tuttavia, va sottolineato che esistono alcune restrizioni per chi già beneficia di altri sostegni finanziari.

L’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione ha innalzato la spesa delle famiglie, ma al contempo le ha costrette a ridurre gli acquisti alimentari. Questo fenomeno è stato confermato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), che ha riportato un aumento del 3,2% nelle vendite al dettaglio a aprile rispetto all’anno precedente, ma una diminuzione del 4,8% in termini di volumi. Questo calo delle vendite riguarda anche i beni alimentari di prima necessità ed è stato definito “allarmante” dalle associazioni dei consumatori.

La risposta del governo a questa sfida è rappresentata dalla Carta contro il caro vita alimentare, prevista nella legge di bilancio 2023 con un finanziamento di 500 milioni di euro. Questa carta sarà disponibile per i nuclei familiari con redditi fino a 15mila euro, il che si stima porterà a circa un milione e 400 mila carte contenenti 382 euro ciascuna per le famiglie in difficoltà.

La questione di chi potrà beneficiare della carta è ancora oggetto di studio, e il Ministro Lollobrigida ha dichiarato che l’INPS sta attualmente valutando la sua distribuzione in base alla capacità economica. La Carta potrà essere attivata entro il 30 settembre, con la possibilità di utilizzarla fino al 31 dicembre 2023.

Nel frattempo, il governo sta lavorando per ottenere l’approvazione intorno, ma ciò dipende dalla nomina del nuovo presidente dell’INPS. I beneficiari saranno in grado di ritirare la loro Carta presso gli uffici postali, previo ricevimento di una lettera da parte del Comune di appartenenza.

Ma c’è anche un altro fondo da oltre 100 milioni di euro

L’iniziativa della Carta contro il caro vita alimentare si affianca ad un altro fondo di 110 milioni di euro destinato all’acquisto di generi alimentari da distribuire alle famiglie bisognose. Inoltre, il governo sta negoziando con le organizzazioni datoriali e i rivenditori al dettaglio per introdurre sconti aggiuntivi fino al 15%.

Questa non è la prima volta che il governo italiano implementa misure di sostegno per le famiglie in difficoltà economica. Durante la pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, il governo Conte aveva previsto 400 milioni di euro per buoni spesa, mirando ad aiutare coloro che non potevano permettersi beni di prima necessità. Inoltre, è celebre la Social Card lanciata dall’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che forniva un sussidio mensile di 40 euro alle famiglie in difficoltà economica per coprire spese alimentari, mediche, e le bollette per l’energia e il gas.