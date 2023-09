Se usi il telefono in questo modo faciliti la comparsa delle rughe: pochissimi lo sanno

C’è un modo in cui usi il telefono che può facilitare la comparsa delle rughe. Scopri qual è e come agire per cambiare le cose.

Con il passare del tempo, una delle preoccupazioni che affligge particolarmente in fatto di estetica e di bellezza è quella che riguarda la comparsa delle rughe. Questi segni d’espressione, infatti, tendono ad accentuarsi diventando sempre più evidenti e indicando, appunto, gli anni che passano. Sebbene sempre più persone abbiano imparato a farci pace e ad amare questa fase della vita che ricorda quante esperienze sono state fatte e quanti anni si sono percorsi provando le più svariate emozioni, per altri le prime rughe sono sempre un problema.

E lo sono ancor di più negli ultimi tempi dove, l’uso dei telefoni, sembra aver esasperato questa situazione. Se anche tu ti preoccupi della comparsa dei primi segni dell’età ricorda quindi di cambiare modo di usare il tuo smartphone. Il rischio è infatti quello di ritrovarti con rughe alle quali non avresti mai pensato.

Smartphone e rughe? Ecco come evitarne la comparsa

Il fenomeno secondo il quale l’uso dello smartphone porterebbe alla comparsa precoce delle rughe si chiama tech-neck ed è stato recentemente studiato dai dermatologi della London Clinic. Lo studio ha infatti rilevato come chi passa molto tempo controllando il cellulare alla ricerca di email, sms o notizie interessanti tenda alla comparsa di rughe e cedimenti nella zona del collo. Un problema che fino a prima della comparsa dei telefonini non esisteva e che ora coinvolge sempre più persone. Per fortuna, esiste una soluzione che consiste nel cambiare modo di usare lo smartphone.

Questo dovrebbe essere tenuto sempre in alto in modo da poterne scorrere quanto appare sullo schermo senza dover muovere il collo. A facilitare la comparsa delle rughe sarebbero infatti i movimenti continui che si fanno con il collo e che, una volta evitati, porterebbero ad eliminare il problema.

Ovviamente, per andare sul sicuro, è consigliabile anche prendersi cura del collo, effettuando dei brevi massaggi ed usando magari una crema anti rughe o elasticizzante. Il vero risultato però si ottiene cambiando semplicemente modo di approcciarsi allo smartphone. Cosa che, tra l’altro, dovrebbe migliorare anche eventuali tensioni al collo, limitando così emicranie e dolori alla cervicale. Il tutto per un uso più consapevole e piacevole della tecnologia e che non vada ad influire sull’estetica e sulla comparsa (spesso fin troppo odiata) delle prime rughe che, comunque, possono essere limitate grazie ad alcune semplici strategie.