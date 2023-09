Test musicale, qual è il tuo tormentone estivo preferito? La risposta svela molto su di te

Se vuoi conoscere qualche aspetto del tuo carattere, allora devi fare con noi questo divertissimo test. Che aspetti: cominciamo!

Tutti noi abbiamo alcuni aspetti, piccole sfumature che spesso nascondiamo agli occhi di tutti, ma che in realtà ci sono e che ci fanno essere quello che siamo. Alcune volte, si tende a nascondere ma solo perché si ha la convinzione che così facendo si piace di più alle persone.

Non tutti però si rendono conto che sono proprio i difetti, come i pregi a definire le persone che siamo. Sul web si possono trovare tantissimi e nuovissimi test ogni giorno, che hanno come scopo sia quello di farci conoscere un po’ meglio lati del nostro carattere che ancora teniamo nascosti sia quello di tenere attivo il nostro cervello. E ricordiamo, prima di fare qualsiasi test, che questi sono solo dei piccoli giochi e come tale devono essere presi. Per eseguire questo semplicissimo test, dovrai solo rispondere ad una semplice domanda e solo dopo potrai andare a vedere il profilo: quale canzone preferisci tra quelle proposte nella immagine sopra?

Tra le varie opzioni si ha Mon Amour di Annalisa; Italodisco dei The Kolors ed infine Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie.

Test personalità: quale canzone preferisci?

Se hai scelto Mon Amour di Annalisa sei una persona alla quale piace molto la libertà e che dà inoltre molta importanza ai desideri. Forse stai attraversando un periodo non facile della tua vita e ti serve solo del tempo per cercare di ripartire di nuovo verso nuove strade. È arrivato il momento di ritrovare te stessa!

Se invece hai preferito Italodisco dei The Kolors allora vuol dire forse stai attraversando un periodo un po’ nero con la tua dolce metà. Cerca di capire cosa vuoi davvero, se continuare a stare insieme a lei/lui oppure se è arrivato il momento di lasciare tutto alle spalle!

Infine, se invece ti piace la canzone cantata dalla coppia Mengoni – Elodie, Pazza Musica, allora vuol dire che nella vita sei troppo posato e pacato: lasciati andare alle nuove emozioni, cerca di non pensare a quello che potrebbe succedere e vivi la tua vita senza aver nessuna preoccupazione. Ogni tanto ci vuole!

Nel frattempo, però, se sei ancora indecisa su quale canzone sentire, ti suggeriamo di alzare la musica ad alto volume e sentire queste tre canzoni che ci hanno accompagnato in questa lunga e (molto) calda estate 2023! Allora, qual è la tua preferita tra quelle proposte?