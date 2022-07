In estate le rughe sono più evidenti? Così sembrerai subito più giovane!

I segni sul viso in estate appaiono più evidenti ma nascondere le rughe è possibile: ti spieghiamo come (ed è semplicissimo)!

In estate la pelle del nostro viso appare più segnata per una serie di motivi essenzialmente biologici. In particolare diventano più evidenti le macchie solari (e possono nascerne di nuove) ma soprattutto le rughe sembrano diventare più profonde.

Se è abbastanza semplice intuire perché e come si formano le macchie solari, non è semplicissimo intuire perché le rughe diventano più evidenti.

Tutto sta nel fatto che d’estate tendiamo più facilmente alla disidratazione. Questo significa che il nostro corpo perde moltissimi liquidi attraverso il sudore.

Si tratta di liquidi che andrebbero rimpiazzati attraverso un’alimentazione sana, completa e soprattutto ricca di acqua e di cibi che ne contengono grandi quantità.

Se il nostro corpo perde molti liquidi senza ripristinare le scorte il primo organo che ne fa le spese è la pelle, perché è l’unico direttamente esposto ai raggi solari.

Quando gli strati più profondi della pelle si disidratano l’epidermide si raggrinzisce, esattamente come la buccia di una mela quando la mela sta appassendo.

Si può minimizzare ma soprattutto camuffare questo fenomeno?

Minimizzare e coprire le rughe in estate: tutti gli step per apparire subito più giovane!

Come ci insegnano tutti gli esperti di nutrizione un corpo bello è principalmente un corpo in salute. Questo significa che, prima di affidarci a cosmetici e rimedi miracolosi per mantenere la pelle senza rughe è necessario curare l’alimentazione.

Diventa fondamentale:

Bere almeno due litri di acqua al giorno (se si desidera dimagrire anche tre)

(se si desidera dimagrire anche tre) Mangiare sempre un’abbondante porzione di verdure a ogni pasto (preferibilmente verdure contenenti grandi percentuali d’acqua come lattuga, cetrioli, zucchine eccetera)

a ogni pasto (preferibilmente verdure contenenti grandi percentuali d’acqua come eccetera) Bere spesso piccole quantità d’acqua anziché molta acqua tutta insieme in pochi momenti della giornata, perché il corpo non riuscirebbe a trattenere la quantità di cui ha bisogno e finirebbe per smaltirla tutta attraverso l’urina.

Detto questo però il rimedio fondamentale per evitare il raggrinzimento della pelle in estate, quindi per evitare che si formino nuove rughe o che le vecchie si accentuino, è usare la crema idratante.

Le creme idratanti possono essere a base d’acqua o a base grassa, cioè possono contenere maggiori o minori percentuali d’olio. Com’è facile intuire in estate abbiamo bisogno di una crema viso leggera e idratante, priva di oli per evitare che il sudore si accumuli nei pori e si formino punti neri.

Sarà fondamentale applicarla tutti i giorni e tutte le sere prima di andare a dormire, optando in questo caso per una crema notte particolarmente nutriente.

Infine, non bisogna dimenticare che anche chi ha la pelle grassa deve utilizzare molta crema idratante d’estate perché l’idratazione della pelle è cosa ben diversa dalla produzione di sebo!

Il modo giusto di usare la crema idratante in estate insieme ai cosmetici

La crema idratante va sempre applicata alcuni minuti prima di procedere al trucco viso. Il motivo è che prima di applicare i cosmetici è fondamentale che la crema sia perfettamente asciutta.

Se la crema fosse stata completamente assorbita dalla pelle, infatti, si mescolerebbe ai prodotti colorati e si accumulerebbe nelle rughe rendendole ancora più evidenti.

Come truccare la pelle matura in estate?

Per truccare correttamente la pelle matura in estate è necessario scegliere un fondotinta dalla texture adatta. Quelli migliori sono i fondotinta fluidi dalla consistenza leggera, che si stendono molto facilmente e formano uno strato di colore molto sottile sulla pelle.

I fondotinta minerali o in generale quelli in polvere sono poco adatti all’estate perché tendono a seccare la pelle e a far emergere le rughe ancora più velocemente. Sono consigliabili solo se si ha la pelle particolarmente grassa o se si tende a sudare molto.

Assolutamente da evitare i fondotinta molto pastosi. Questo tipo di prodotto infatti è piuttosto difficile da stendere ed è ideale per formare strati di colore molto spesso e molto compatto. Purtroppo però i fondotinta con questa texture non sono adatti alle pelli mature perché si accumulano nelle rughette.

Un altro segreto importantissimo per applicare correttamente il fondotinta sulla pelle matura d’estate è usare pochissimo prodotto e perfezionarne la stesura con una spugnetta beauty blender (qui ti spieghiamo cos’è, come utilizzarla bene e come non commettere gli errori più comuni, in grado di compromettere il risultato).

Infine, molte donne pensano che utilizzare la cipria trasparente per fissare il fondotinta sia una mossa ideale per l’estate, ma non è affatto così. La cipria tende a sottolineare le rughe e ad accumularsi nei solchi della pelle, facendo apparire il viso più pallido, segnato e polveroso!