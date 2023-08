Pelle troppo lucida? Questo rimedio la renderà perfetta per il trucco!

Scopri come rendere la tua pelle (anche la più lucida) a prova di trucco. Il risultato sarà incredibilmente super!

Un buon make up è in grado di nascondere imperfezioni valorizzando al contempo i punti di forza del viso. Affinché questo sia ben steso, però, la pelle deve avere una base di partenza corretta e fatta quindi della giusta idratazione e di una buona dose di opacità. Se la pelle è troppo lucida, infatti, il make up rischia di distribuirsi nel modo sbagliato o di dare un effetto unto poco piacevole.

La buona notizia è che a tutto ciò si può rimediare con un solo ingrediente che, tra le altre cose, è anche naturale al 100% e più economico che mai. Dopo aver visto come usare il fondotinta per coprire le imperfezioni della pelle, scopriamo qual è l’ingrediente naturale per opacizzare una pelle troppo lucida e renderla più adatta che mai a rispondere al meglio al make up!

Come opacizzare la pelle grazie ad un solo ingrediente

Se soffri da sempre di pelle lucida, probabilmente sai bene come truccarsi possa risultare difficile e portare a risultati molto più scarsi rispetto a quelli desiderati. Certo, in commercio esistono diversi prodotti che servono a renderla più opaca ma oltre ad essere costosi, spesso si rivelano anche piuttosto pesanti e irritanti. Come fare, allora? Per fortuna c’è un ingrediente naturale e che molto probabilmente hai già in casa che è in grado di fare la differenza. Si tratta dell’amido di riso. Un ingrediente che spesso si usa in cucina e che si rivela anche un grande amico della pelle. Oltre a vantare proprietà disinfiammanti e idratanti, l’amido di riso è in grado di nutrire la pelle, renderla più luminosa e toglierle l’effetto lucido. Il tutto curandola da eventuali imperfezioni e offrendo una base più che idonea al make up.

Con pochi semplici passi potrai quindi godere di una pelle molto più bella ma anche più sana. Per farlo basta strofinare con delicatezza l’amido di riso sul viso e sciacquarlo con acqua tiepida. Un’operazione che richiede davvero pochi minuti ma che è in grado di fare la differenza sia in generale che quando si intende applicare il trucco. Una soluzione che, tra le altre cose, si rivela al 100% naturale (e quindi a basso impatto ambientale), economica e davvero semplice da usare. Il tutto per una pelle che riscoprirai giorno dopo giorno e che ti apparirà sempre più bella e semplice da trattare. Provare per credere!