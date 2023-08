Ballando con le stelle 2023: arrivano 4 super vip, Milly Carlucci inarrestabile

Ballando con le stelle 2023: comincia a delinearsi il cast. Milly Carlucci scatenata, in arrivo quattro super vip davvero stellari.

Ballando con le stelle tornerà in onda in autunno con un’edizione tutta nuova e, dalle prime indiscrezioni, pare con un cast davvero stellare. Mentre continuano i rumors sulla giuria soprattutto in merito alla presenza di Selvaggia Lucarelli che, tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe sedere ancora una volta accanto a Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, Milly Carlucci, con la sua squadra, sta lavorando intensamente al cast.

L’obiettivo è riuscire a portare sulla pista di Raiuno nomi stellare capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico non solo per il blasone del nome e la relativa carriera, ma anche con le storie personali. Ogni settimana, infatti, i concorrenti si raccontano davanti ai microfoni di Ballando e, nella prossima stagione, i protagonisti del talent show potrebbero regalare davvero grandi emozioni.

Concorrenti Ballano con le stelle 2023: spuntano i primi nomi

Sin dalla prima stagione, Milly Carlucci ha sempre cercato di portare sulla pista di Ballando con le stelle nomi alle prese per la prima volta con un talent o un reality show. Edizione dopo edizione c’è stata qualche eccezione come nel caso di Albano che, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, si è trasformato in ballerino per Ballando. L’obiettivo è comunque cercare di costruire un cast che sappia incuriosire le diverse fasce di pubblico mescolando grandi nomi del mondo dello spettacolo a nomi del mondo della moda, dello sport o dei social.

Obiettivo che Milly Carlucci proverà a raggiungere anche nella prossima edizione a cui potrebbero partecipare quattro big del piccolo schermo. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su X (ex Twitter), firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano. tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando potrebbero esserci Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammuccari.

“Ballando con le stelle. Una scatenata Milly Carlucci prova a “depistare” ma il cast prende forma. I primi quattro concorrenti “certi”: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammuccari”, scrive il giornalista.

Nomi importanti per lo show del sabato sera di Raiuno che, anche nella prossima edizione televisiva, punta a fare concorrenza a Tu sì que vales che sarà orfano di Belen Rodriguez e dello stesso Teo Mammuccari, giudice delle ultime edizioni accanto a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi.