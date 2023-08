E’ stata la fidanzata di Temptation Island più amata: oggi è mamma di 3 bambini e incinta del quarto figlio

E’ stata la fidanzata di Temptation Island più amata dal pubblico e che ha emozionato tutti: oggi è mamma di 3 bambini e incinta del quarto figlio.

Temptation Island 2023 è ormai finito, ma non le attenzioni sui protagonisti che, con i loro problemi sentimentali, hanno attirato l’attenzione del pubblico che, in passato, si è legato fortemente ad altre coppie. Una delle fidanzate più amate dal pubblico è sicuramente colei che, oggi, è mamma di tre bambini ed è incinta del quarto figlio. Dopo aver partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia con quello che, oggi, è suo marito, è convolata a nozze.

Prima di coronare l’amore con il matrimonio e la nascita di una splendida famiglia, la coppia ha dovuto superare diversi problemi. All’interno del villaggio, infatti, lui aveva avuto un piccolo flirt con una tentatrice. Dopo un primo confronto, i due avevano deciso di lasciarsi. Un secondo falò di confronto, però, ha cambiato tutto ed oggi la coppia è felicemente sposata e innamorata.

Dopo Temptation Island, matrimonio e figli per la fidanzata più amata dal pubblico

La fidanzata più amata dal pubblico di Temptation Island è sicuramente Alessandra De Angelis che ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia con quello che era il fidanzato ovvero Emanuele D’Avanzo che è poi diventato suo marito. La coppia, innamoratissima, dopo essersi sposata, ha formato una splendida famiglia.

Già genitori di Beatrice Emma, Enea, Adria Maria, tutti nati a distanza di due anni l’uno dall’altro, Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis diventeranno presto genitori per la quarta volta. La coppia accoglierà in famiglia il quarto figlio come ha annunciato sui social.

Parlando della quarta gravidanza, Alessandra De Angelis ha spiegato di non voler svelare se è stata cercata o meno: “Qualsiasi risposta io darei sarei giudicata quindi preferisco non darla. Se questa è stata voluta o meno e se questa gravidanza è stata cercata o meno non cambierebbe le cose. Adesso c’è un bimbo dentro di me, una nuova vita e noi saremo pronti ad accoglierlo in maniera eccellente con tantissimo amore da dargli. Questa è l’unica cosa che in questo momento mi interessa. Poi potrei raccontare la verità come no. Ma preferisco di no. Tanto non capireste”.

Da Temptation Island, dunque, sono passati diversi anni ed oggi la coppia è sempre più felice. Il lieto fine arriverà anche per le coppie di Temptation Island 2023?