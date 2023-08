Persiana vecchia ma come nuova, c’è un metodo per avere sempre successo: è facile

Non è il massimo dei lavoro in casa, ma anche la persiana ha bisogno di cura: usando questi prodotti non puoi sbagliare

Stanno esposte tutto il giorni, con ogni condizione e temperatura, quindi è anche normale che si rovinino e si sporchino. In ogni casa le persiane sono parte integrante dell’arredamento e come tali ci tocca tenerle pulite, anche se non per tutti è il sogno della vita.

Quelle più datate sono sicuramente in legno, quelle più nuove in alluminio o in PVC, ma in fondo fa poca differenza perché alla fine il nostro compito è sempre lo stesso. Riportarle a nuova vita, se possibile facendolo anche con poca fatica.

Perché le persiane sono minacciate ogni giorno dalla intemperie, dagli agenti atmosferici, dalla polvere. Ecco perché la loro pulizie deve agire in profondità con un doppio risultato. Da una parte quello di farle tornare pulite, dall’altra però anche quello di proteggerle e farle anche durare di più nel tempo.

Cambiarle infatti è una spesa importante nell’economia domestica, quindi più riusciamo a tenerle come nuove e meglio sarà anche per le nostre tasche. Ma è anche una protezione per la nostra salute, perché le polveri che si fermano sulle persiane possono aumentare gli effetti delle allergie e provocare rischi ulteriori.

Persiana vecchia ma come nuova, per ogni materiale una soluzione

Insomma, ci sono mille motivi per avere delle persiane perfette, come nuove. Ma è anche meno difficile di quello che possiamo credere, sapendo come muoverci. Trucchi da utilizzare con regolarità e gli effetti saranno immediati, ma soprattutto dureranno nel tempo.

La prima operazione da fare è certamente eliminare lo strato di polvere nelle ante e sulle astine delle persiane. Per questo basta uno straccio, come quelli che usiamo in casa suo mobili, perché tanto ci sarà una fase due.

Quella in realtà dipende dal materiale di cui sono fatte. Se sono quelle in alluminio, dopo aver cancellato la polvere, mescoliamo in una bacinella 1 litro di acqua con 2 cucchiai di bicarbonato. Il loro effetto combinato è ideale perché pulisce ma non rovina la superficie. Usiamo un panno in microfibra ben inzuppato e poi strizzato. Poi passiamolo a fondo e aspettiamo che tutto sia asciugato.

Se invece le nostre persiane sono in PVC possiamo usare sempre il mix di acqua e bicarbonato ma anche un po’ di detersivo per i piatti. Lo stesso metodo è consigliato per le persiane in legno, perché la sua azione sgrassante eliminerà ogni traccia. In questo caso però non è finita qui. Quando la persiana in legno si asciuga, ripassiamola con un panno asciutto bagnato nell’olio d’oliva. Lo spalmiamo bene e farà tornare come nuovo il legno.