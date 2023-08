Non rispondere a questa chiamata, è una truffa: ti porteranno via tutti i soldi

Non devi mai rispondere a questa chiamata truffaldina. Quello che farai è perdere tutti i tuoi soldi a causa loro!

Di truffe ne esistono purtroppo a bizzeffe e tutte sono sempre volte ovviamente a privarci di ogni bene. Risparmiamo soldi, li mettiamo da parte per le spese extra, cerchiamo di tirare avanti quanto più possibile e poi un truffatore dal nulla con un paio di click ci rovina e ci toglie tutti i soldi dal conto. Non si può fare a meno di cadere nello sconforto. Ormai è successo e non resta che denunciare nella speranza che la giustizia faccia il proprio corso. Per alcuni diventa poi inutile anche denunciare, ormai il danno è fatto.

Ovviamente non è così. Bisogna sempre denunciare ogni atto illegale che ci viene mosso nei nostri confronti. Dobbiamo farlo per noi stessi e per evitare che altre persone cadano nella nostra stessa trappola. Siamo noi i padroni di noi stessi e non c’è nessuno che possa salvarci da una situazione del genere. Ma tutti uniti, e con la dovuta informazione e denuncia, si può evitare il peggio.

Questa truffa telefonica avviene oggi come allora. È un trucco che usano per truffarci davvero molto semplice per loro. Difficile però da inquadrare per noi. Ecco che cosa si deve fare in questi casi!

Questa truffa telefonica ti toglie ogni risparmio. Scopri che cosa devi fare!

È una truffa di quelle che ti lasciano davvero sbigottito e senza parole. Rimani lì esterrefatto e per i primi minuti non sai nemmeno cosa fare. Ecco allora il metodo per riuscire ad evitarlo.

La truffa in questo caso avviene tramite siti di compravendita del prodotto. La cosa che si fa è contattare una persona che ad esempio vende una lavatrice e procedere con la truffa. Dal punto di vista del truffatore quello che si fa è semplicemente approfittarsi della presenza a telefono. Ti dirà di andare al primo sportello, mettere la carta personale e cliccare sulla selezione ricarica.

A questo punto ti dirà che ti basterà prima indicare la cifra, in genere queste truffe sono su cose ben costose, e poi ti dirà di cliccare il numero di ordine. In pratica ti fornirà delle cifre e ti dirà che cliccando poi tu riceverai i soldi e che quel numero di ordine è semplicemente per indicare il prodotto. Sembra tutto legale e semplice.

In realtà non è per niente così. Quel numero che ti sta dando è il numero della sua ricarica, della sua carta. In pratica stai semplicemente ricaricando la sua carta della cifra che tu avevi messo l’annuncio sul sito di vendita di prodotti. Vendi una lavatrice a mille euro? Ecco che vieni privato di mille euro perché appunto li hai ricaricati a lui e non richiesti alla sua carta così come pensavi.

Una truffa del genere può davvero lasciare il segno e bisogna fare particolare attenzione siccome potrebbe costare davvero molto caro. Non usare mai questo metodo, affidati sempre a quelli sicuri e vedrai che non te ne pentirai mai!