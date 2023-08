Trucco a prova di ladri: così nessuno può rubarti in casa quando parti in vacanza!

Quando vai in vacanza hai bisogno di mettere tutto al sicuro. Con questo trucco sarai a prova di ladri!

Devi partire per un viaggio di qualche giorno e come sempre il pensiero torna fisso su quell’unica difficoltà che proprio sembra insormontabile; nascondere e tenere al sicuro le proprie cose preziose. Ovviamente possono essere cose che sono o non sono universalmente riconosciute come di eccelso valore.

Non è detto che si voglia nascondere necessariamente un anello con diamante da mille e mila euro. Ci possono essere cose di grande valore che però nella realtà dell’economia mondiale non sono valutati in modo così eccelso. Anche queste meritano di essere messe al sicuro. Tanto quanto quelle che valgono tanti e tanti soldi.

Questo perché ovviamente conta anche il valore che noi diamo alle cose e non solo quello economico. I metodi ne sono molti per poter nascondere gli oggetti ed i soldi in casa. Ovviamente però ci sembra sempre che non siano mai totalmente sicuri. Quello che segue è invece un metodo che fa davvero molto comodo assieme ad altri che vengono riportati.

Stare molto fuori casa comporta, in una epoca di ladri e bugie, il dover fare attenzione a quello che si possiede. Prova con questa metodologia per nascondere i tuoi oggetti di valore ed i tuoi soldi. Vedrai che così facendo nessuno potrà mai trovarli!

Vuoi nascondere oggetti e soldi in casa? Fai così e avrai risolto!

I ladri in casa non saranno più un incubo così forte per te. Ci sono metodi con cui puoi risolvere in modo molto semplice ed immediato. Qui poi puoi trovare anche dei consigli alternativi, ti basta seguire questo link. Nascondi con efficacia il tutto!

Il primo metodo efficace è quello del divano. Ci sono i divani che hanno degli scompartimenti poiché si aprono per diventare letti. In questo caso ci sono dei punti vuoti coperti da stoffa. Ti basta scucire un quadrato e poggiare dentro uno scatolo con i tuoi oggetti ed i tuoi soldi. A questo punto potrai semplicemente fare una cucitura a strappo con tanto di appositi mezzi. Avrai creato una cassaforte in stoffa che si mimetizza molto facilmente col resto del divano.

Se questo non basta puoi facilmente trovare altri metodi alternativi davvero molto semplici. Puoi nascondere oggetti e soldi nelle scarpe da poggiare nel cassetto delle scarpe con la punta poi rivolta verso lo sportello. Se fai in questo modo in prospettiva chiunque apra la scarpiera non noterà nulla, solo il tessuto delle scarpe.

Un ulteriore metodo davvero molto utile per nascondere quello che possiedi consiste poi nel tagliare in mezzo alle spugne che si usano nel bagno e nascondere dentro i piccoli oggetti di valore. In genere i ladri in bagno controllano poco e frettolosamente. Nascondere in quel modo ti permetterà di tenere tutto al sicuro e senza il minimo rischio che qualcuno lo possa vedere. Avrai tutto salvo e non dovrai assolutamente preoccuparti di chi potrebbe controllare. Ovviamente tutto ciò dovrai farlo prima di partire e non ancora prima siccome rischieresti di rompere gli oggetti.