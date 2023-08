I tuoi capelli sono davvero alla lunghezza giusta? Con questo trucco valorizzi il tuo viso come non mai!

Ecco il metodo per capire se i tuoi capelli sono della lunghezza giusta o magari non adatti al tuo viso. Prova in questo modo!

Il viso ha le sue forme, questo bisogna sempre tenerlo ben a mente. Non tutti hanno la stessa conformazione del viso ed ognuno è bello a modo suo. Ci possono essere infatti dorme del viso più morbide ed altre invece più longilinee. Questo però non significa che una sia migliore dell’altra o che addirittura alcune forme del viso siano giuste mentre altre sbagliate. Ovviamente questo non fa che aumentare le nostre insicurezze e propinarci inesattezze che si innestano in noi e che poi non ci lasciano in pace e ci portano a decisioni che poi non apprezziamo di noi stessi.

Per quanto riguarda i nostri tagli di capelli, che siano lunghi o che siano corti, devono essere armonici con il nostro viso per darci piacere e farci sentire meglio. I nostri capelli sono una vetrina perfetta della cura che noi abbiamo verso il nostro corpo e soprattutto verso il nostro aspetto.

Quest’ultimo infatti si rivela fondamentale per molte persone e non deve necessariamente essere un sinonimo di superficialità. Anzi, esso può significa che ci teniamo a noi stessi ed a prenderci cura di noi. Con questo trucco poi, sicuramente avrai il taglio di capelli che più si addice al tuo viso. Ti basta seguire questi semplici passaggi e non te ne pentirai assolutamente. Proprio perché immediato, non avrai poi problemi a comprenderlo. Prova subito!

Con questo metodo saprai che taglio di capelli è perfetto per il tuo viso. Ecco i passaggi!

Per quanto riguarda la cura dei capelli c’è molto a cui puoi fare riferimento. Uno di questi trucchi, lo trovi cliccando a questo link, è così semplice che davvero non potrai farne a meno. Così come è davvero semplice capire qual è il taglio di capelli perfetto.

Per scoprire quale taglio di capelli è adatto la prima cosa da fare è misurare la lunghezza della distanza che intercorre fra la punta del lobo dell’orecchio nella zona che congiunge alle guance con il punto più in basso del mento. Quello che bisogna vedere è la misura siccome in base al risultato si comprende quanto debba essere lungo il taglio.

Se infatti la distanza fra i due punti è inferiore a 5,7 allora vuol dire che bisognerebbe optare per un taglio corto. In questo caso ovviamente è indifferente se puntare ad un carrè, una forma a caschetto, cleopatrica o altro. Basta proprio optare per un taglio corto per avere maggiore armonia con il volto.

Se invece la distanza fra i due punti è maggiore a 5,7 allora vuol dire che bisogna optare per un taglio più lungo. In questo caso è ancora una volta indifferente il modello di taglio, ma conviene assolutamente per armonia con il volto optare per un taglio più lungo.

Questi consigli sono utili per garantire una maggiore armonia con il volto. Non significa però che debbano necessariamente essere necessari questi tagli per piacersi. È bene infatti pur sempre fare riferimento anche a quello che ci fa stare bene.