Panni puzzolenti dopo averli lavati: stai commettendo questo terribile errore!

Se i vestiti sono puzzolenti dopo che li hai lavati vuol dire che stai commettendo questo errore. Scopri subito che cosa non fare.

I vestiti, i capi d’abbigliamento tanto amati e tutti gli altri tessuti che utilizziamo lavare in lavatrice hanno bisogno di una pulizia che sia profonda e per nulla superficiale. Questo perché se si pensa che basti semplicemente mettere in lavatrice tutto assieme, mettere il misurino di detersivo e far partire la macchina, si è semplicemente in errore. Ci sono dei passaggi e degli accorgimenti che vanno adottati che non sono per niente sciocchi, anzi. Tenendo conto di queste attenzioni si riesce tranquillamente ad avere vestiti sempre freschi e profumati.

In fondo quello che chiediamo tutti noi è di avere vestiti puliti, ordinati e pronti all’utilizzo. Purtroppo però non ci si può aspettare una tale facilità. La verità è che ancora più nel profondo tutti noi vorremmo fare attenzione a questi dettagli. Molto più semplicemente, si ha sempre la sensazione che il tempo non sia abbastanza e che bisogni preferire fare altro e lasciare di fretta e furia i vestiti in lavatrice. Questo non fa altro che portare ad un utilizzo errato dell’elettrodomestico che poi porta a odori nauseanti.

Con questo metodo sarà perfetto. I vestiti non sono stati mai così puliti e profumati. Non perderti nessun passaggio!

La lavatrice se usata nel modo corretto di dà la perfezione che desideri nel bucato tanto amato. Non avrai più bisogno di risciacqui perché i vestiti puzzano. Qui poi, al seguente link, puoi trovare un consiglio altrettanto importante.

La lavatrice come sappiamo ha un apposito scompartimento diviso in tre parti. Generalmente quello che si usa fare è mettere a caso il detersivo o l’ammorbidente e fare partire la lavatrice. In realtà non funziona così. Quello che bisogna fare è sapere la loro distribuzione e come gestirli. Ognuno infatti ha un ruolo diverso.

Il primo scompartimento è quello del prelavaggio. In genere si trova all’opposto di quello con il simbolo del fiorellino e che tiene la barrettina del segno max. Questo primo scompartimento, più stretto, è quello in cui puoi usare i detersivi utili per il prelavaggio. Nella pratica non sono quelli più utilizzati poiché in media si procede con detersivo per pulizia e poi quello ammorbidente.

Nel secondo scompartimento, in genere quello un po’ più largo, si va a mettere il detersivo per lavare i vestiti. Quello vero e proprio. In questo caso si usa la quantità che si indica con il misurino. Attenzione, anche se la lavatrice è piena potrebbe darsi che il misurino è per una lavatrice più larga. Leggi le indicazioni per capire qual è quindi la dose giusta. Se esageri farai solamente tanta schiuma e nessun risultato concreto.

Il terzo scompartimento, quello con il fiorellino, è proprio quello in cui poi si può mettere l’ammorbidente. In questo caso non bisogna mai eccedere al di fuori della scritta max che in genere compare proprio sotto o sopra il fiore. L’ammorbidente infatti va messo a piccole e giuste dosi. Se non fai così perderai tutta la qualità dei vestiti e sarà solo peggio. Prova subito!