Contouring perfetto, ma senza prodotti giusti? Con questo trucchetto ti salvi, la ‘ricetta’ per un viso abbronzato e scolpito

In estate il trucco diventa più che mai scuro e delineato, ma come fare senza i prodotti di contouring? Basta seguire questo ‘hack’ dei social

Ogni giorno milioni di donne si perdono nel mare di video e tutorial che affollano i canali social con un solo obiettivo: fornire i giusti consigli di make-up. Se un tempo questa routine di bellezza veniva tramandata di madre in figlia (o da chi più vicina c’era), oggi invece si è trasformata in una vera e propria forma d’arte. Si parla infatti di una pratica che non è più riservata soltanto alle principianti.

Grazie alle “luminarie” del settore, come influencer e beauty blogger, basta davvero poco per trasformarsi in esperte di trucchi e procedure, scovando le soluzioni per ogni problema. Non tutte però, possono vantare una palette completa di ultima generazione oppure un beauty case ricco di ogni genere di prodotto. Anche in questo caso tuttavia, non c’è bisogno di disperare, perché gli ‘hacks’ sono pronti a venire in soccorso.

Una delle mode che hanno letteralmente spopolato negli ultimi anni è quella del contouring. Si tratta di una tecnica piuttosto elaborata con la quale si sfruttano i giochi di ombre e luce per creare illusioni ottiche, che mirano a rendere la fisionomia del viso più armoniosa mettendone in risalto i punti forti e camuffando i piccoli difetti. Un trucco che diventa ancor più bello in estate, quando quel naturale imbrunimento della pelle si fa vedere grazie al sole. Ma cosa fare quando non si hanno a disposizione tutti i cosmetici corretti per ottenere questo risultato? Basterà crearli da sé in un minuto.

Bronzer liquido fai-da-te: realizza così il contouring perfetto per l’estate

Quando si parla di prodotti cosmetici, bisogna tenere d’occhio sempre il portafoglio. Se da una parte è vero che questo settore è in continua evoluzione e arricchisce l’offerta ogni giorno di più di trovate perfette per ogni esigenza, dall’altra i trucchi sono spesso anche molto cari. Perché dunque, non ricorrere ad un po’ di furbizia per realizzare quello che occorre in casa propria con una semplice ‘ricetta’ fai-da-te?

Un make-up estivo incisivo e scolpito richiederà senza dubbio l’uso di un prodotto specifico per il contouring. Eppure un tempo le mamme utilizzavano semplicemente una terra (o bronzer in polvere) per donare al volto quella sfumatura abbronzata che tanto si adatta all’estate. Il metodo ingegnoso diventato in breve tempo virale sul web suggerisce di trasformare questo cosmetico in un bronzer liquido, che diventerà l’alleato ideale per un contouring impeccabile.

Tutto ciò che bisogna fare, come mostra la bellissima Nikkia Joy sul suo canale TikTok, sarà utilizzare la polvere della terra prelevandone una piccola quantità con l’aiuto di uno scovolino per ciglia e posarlo su un piano. A questo punto si dovrà unire a questo qualche goccia di primer per il viso o, in alternativa, di crema da giorno per un effetto più leggero e nutriente. Con un pennellino di procederà poi a mescolare bene il tutto ottenendo una crema non troppo liquida.

Non resterà che passare all’applicazione stendendo piccole pennellate, partendo da una linea diagonale al di sotto degli zigomi, per poi segnare brevi tratti attorno all’attaccatura dei capelli. Infine, due linee verticali che seguono i lati del naso. Con una beauty blender si dovrà poi sfumare bene il prodotto uniformandolo all’incarnato ed il gioco è fatto. In un lampo si otterrà la base perfetta per un make-up estivo che esalta i lineamenti e l’abbronzatura (e senza spendere una fortuna!).