Se i tuoi occhi sono piccoli e vicini, puoi cambiare le cose con un solo accorgimento: ecco quale!

Scopri come camuffare degli occhi che consideri piccoli e vicini grazie ad un solo accorgimento nel tuo taglio di capelli. Sarà tutto diverso!

Avere gli occhi piccoli è un cruccio che per alcune può essere più importante che per altre. A cambiare le cose sono tanti fattori come la loro forma, quanto si trovano vicini e ciò che si fa per migliorarli.

Se da un lato, il trucco può aiutare moltissimo nel farli apparire più grandi, anche i capelli sono responsabili di come appaiono. Per questo motivo, dopo aver visto come agire in caso di occhi semplicemente piccoli, oggi capiremo come fare se questi sono piccoli e vicini. I taglio, infatti, può fare davvero la differenza!

Ecco qual è l’accorgimento per mimetizzare occhi piccoli e vicini

Avere occhi piccoli e vicini significa trovarsi con tempie molto scoperte e che, per questo, appaiono più larghe di quanto non si vorrebbe. Questo aspetto può creare una sorta di sproporzione del volto che per fortuna è rimodulabile grazie ai capelli. Questi, se tagliati nel modo giusto possono infatti concorrere nell’andare a cambiare il difetto sopra esposto. E tutto in modo semplicissimo. Basta, infatti, optare per una frangia che si estenda nei laterali per cambiare tutto, dare risalto agli occhi facendoli apparire più grandi e farli apparire al contempo meno vicini.

Se non si ama la frangia, un’altra possibilità è quella di scalare i capelli partendo dalla parte alta. In questo modo si avrà un effetto sfrangiato che andrà a “chiudere” la zona delle tempie donando una proporzione diversa al viso. In questo modo, infatti, gli occhi appariranno più centrati e l’effetto delle tempie troppo scoperte sarà colmato dai capelli stessi. Questi possono essere sia lisci che ricci purché sempre ben posizionati sulle tempie. Cosa che dovrà restare anche in caso di acconciature. Che si tratti di una coda di cavallo o di uno chignon, ciò che conta è che i capelli cadano sempre sui lati e che lo facciano in modo da ridefinire il viso.

Ovviamente la scelta di quale opzione scegliere varia in base ai gusti e alla praticità. Di sicuro, però, agendo su questi aspetti (ai quali si può sempre aggiungere qualche accorgimento in più attraverso il make up) sarà possibile ottenere degli ottimi risultati. Riassumendo, quindi, basta lavorare sui capelli ed in particolare sulla zona delle tempie per ottenere una nuova immagine e sentirsi finalmente al top sia con che senza trucco!