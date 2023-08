Uomini e Donne anticipazioni, altro che addio: “Sarò più carica e pungente”

Uomini e Donne anticipazioni, nessun addio clamoroso nella prossima stagione: ci sarà anche lei che promette scintille.

Chi saranno i protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne in partenza lunedì 11 settembre? C’è grande attesa intorno ai nomi dei nuovi tronisti, ma anche intorno alle dame e ai cavalieri del trono over e, soprattutto, in merito alla presenza o meno di Tina Cipollari. Da settimane, a causa delle nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi che, per la prossima edizione del Grande Fratello punta a regalare un reality ricco di sentimenti e con poco trash, si vocifera di un presunto addio al dating show di canale 5 della stessa Tina Cipollari.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni di fronte alle quali è rimasta in silenzio, Tina Cipollari ha deciso di rispondere smentendo totalmente tutte le notizie che stanno circolando sul suo conto e confermando la presenza come opinionista nella prossima stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari smentisce le fake news e conferma la propria presenza in trasmissione

Tina Cipollari, protagonista indiscussa di Uomini e Donne da anni, ci sarà anche nella prossima stagione e promette che darà filo da torcere a tutti con le sue opinioni sempre dirette e senza filtro.

“Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash‘, ‘Piersilvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’ volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto”, comincia così il post di Tina Cipollari su Instagram.

“Vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Piersilvio!”, aggiunge ancora Tina che smentisce così tutte le indiscrezioni sulla sua presunta assenza.

La Cipollari, poi, fa una precisazione: “Quando scrivo ‘un caro saluto a Piersilvio’ è proprio un caro saluto. Io non lo conosco ma l’ho sempre stimato e lo stimo molto e mi dispiace che sia stato sempre tirato in mezzo in questa circostanza. Immagino che come giusto che sia i suoi pensieri sia personali che professionali siano rivolti atrove. Spero un giorno di poterlo conoscere”.