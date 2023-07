Puoi dire addio al make-up sudato in estate: i tuoi alleati per combattere il caldo saranno due prodotti

Ogni anno quando il caldo si fa sentire, compare quella fastidiosa sudorazione sul viso che rovina il trucco: il segreto per rimediare

L’estate è per molte un vero miraggio. Dopo mesi in cui il freddo e il grigiore hanno incupito l’anima, finalmente è arrivato nel vivo il periodo in cui le vacanze sono dietro l’angolo e ci si può godere il meritato relax. Questo però, non significa che anche la bella stagione non abbia i suoi svantaggi. Basta pensare proprio al terribile aumento delle temperature, che nel 2023 più che mai si sta facendo sentire.

Un fattore che incide naturalmente, anche sulla bellezza. Qual è il primo aspetto che ne risente tra tutti? Le donne lo sanno molto bene: il trucco. Ecco allora che basterà mettere piede fuori casa per trasformare quel meraviglioso make-up accurato che si era realizzato con tanti sforzi prima di uscire, praticamente in un quadro horror. Il motivo è molto semplice: il sudore si farà vedere sul viso andando a mescolarsi con i prodotti per formare un vero pasticcio.

Un problema che si intensifica ancor di più per chi è dotata di una pelle mista e grassa, poiché la superficie già oleosa si unirà al sudore e all’olio contenuto nei cosmetici più usati andando a creare un mix disastroso. Non è il caso però di disperare, perché anche nel più difficile dei casi vi è la possibilità di porre rimedio scegliendo la giusta make-up routine. Basta usare due prodotti fondamentali.

Segui questo metodo e puoi dire addio al sudore: il trucco non si scioglie più

Quante volte in estate si presentano occasioni importanti come eventi e cerimonie? Di sicuro l’incubo più grande è che il trucco che si porta sul viso inizi a sciogliersi con il caldo trasformandosi in una maschera spaventosa. Eppure basterebbe inserire nel procedimento del make-up un paio di passaggi fondamentali, che in un batter d’occhio aiuterebbero a dire addio al problema del sudore.

Lo ha svelato la seguitissima beauty blogger “marilynbenalcazar” sul suo canale TikTok, con un video in cui ha svelato quali sono i prodotti immancabili per chi ha la pelle grassa e mista in estate. Innanzitutto la prima cosa da fare dopo essersi dedicati alla quotidiana skincare, sarà prendere una comunissima cipria. Utilizzando un pennello si dovrà prelevare in piccole dosi e poi applicare sulla cosiddetta “zona T”, ossia quella che comprende naso, fronte ma anche mento, punti in cui si forma un effetto lucido a causa del sudore.

Una volta fatto ciò, si dovrà poi passare ad uno spray fissante per il trucco, naturalmente con un finish matt. Spruzzandolo sul viso si andrà così ad eliminare l’effetto polveroso della cipria, consentendo allo stesso modo al prodotto di rimanere ben saldo sulla pelle. Si procederà poi con un make-up fresco e leggero, eliminando dunque il fondotinta in favore di un uso accurato del correttore.

Dopo averlo picchiettato con l’applicatore nelle zone interessate, anche questa volta si dovrà spruzzare il fissatore aspettando poi che si asciughi. Infine si sfumerà con una spugnetta piumino (il puff), continuando poi se si desidera, con ombretto e contouring. Ultimo step? Ancora una volta una passata di fissante, che sigillerà il make-up rendendolo a prova anche dei peggiori caldi! Provare per credere.