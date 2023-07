Questo taglio ti farà dimenticare per sempre di avere il doppio mento. Provare per credere!

Scopri qual è uno dei tagli alla moda che tra le altre cose può sconfiggere il problema del doppio mento.

Avere il doppio mento può essere un problema importante. Spesso legato a fattori genetici, può essere enfatizzato dal peso o da problematiche di salute. In base alla causa, quindi, può capitare che si tratti di una soluzione con la quale è necessario imparare a convivere per un po’.

La buona notizia è che ci sono diversi tagli di capelli che possono minimizzare quello che è comunemente visto come un difetto ma che se ci pensi è semplicemente una caratteristica tra tante che puoi scegliere di valorizzare o di minimizzare portando l’attenzione su altro. E a tal proposito, dopo aver visto qual è il make up per ingrandire lo sguardo, oggi valuteremo insieme uno dei tagli più alla moda di quest’anno e come portarlo in caso di doppio mento.

Alla fine ti piacerai così tanto che dimenticherai di avere avuto questo cruccio.

Come minimizzare il doppio mento con il giusto taglio di capelli

Avere il doppio mento significa dover fare i conti con un aspetto di sé che può non piacere. Quando ciò accade, la tentazione è quella di camuffare il tutto con colli alti o foulard, scegliere collane in grado di smorzarne l’effetto e valutare scollature che non lo facciano notare più di tanto. La verità, però, è che il doppio mento è difficile da nascondere sopratutto d’estate. Inoltre si tratta di una parte del collo che non si può nascondere per sempre. Motivo per cui risulta sicuramente molto più semplice farci pace e trovare un taglio di capelli che armonizzi il tutto in modo da farti sentire al meglio ogni qual volta ti guardi allo specchio.

Volendo essere anche alla moda, il taglio che ti suggeriamo è l’ormai famoso bob che ha tra le sue particolarità quella di poter essere declinato caso per caso. Se si pensa al doppio mento una buona scelta è quella di un long bob che sia scalato in modo da incorniciare il viso e da sfilare la zona del collo. Che tu scelga di portarlo liscio o ondulato, l’effetto sarà sempre unico. Ciò che conta, ovviamente, è non tagliarlo mai all’altezza del mento ma lasciarlo sempre più lungo anche sul davanti. Detto ciò puoi completare il tutto con dei giochi di colore e ovviamente con accessori e tutto ciò che sia in grado di completare l’effetto finale.

Anche l’abbigliamento può fare la sua parte ma avere il giusto taglio di capelli è sempre il modo migliore per garantirti di rendere quello che fino a ieri era un difetto un aspetto di te da vivere con serenità, al punto da far sì che non rappresenti più un problema. Un traguardo che ti donerà senza alcun dubbio un’ottima sensazione di leggerezza. Provare per credere!