Gli stivali di tendenza per il prossimo autunno

L’estate è ormai agli sgoccioli, nonostante molti di noi debbano ancora partire per le vacanze e le temperature alte ci facciano sperare di poter indossare ancora a lungo abiti floreali e costumi da bagno dobbiamo fare i conti con la realtà: l’autunno è alle porte e le vetrine che stanno sostituendo i saldi con i nuovi arrivi per la stagione fredda ci aiutano ad entrare in confidenza con questo fatto. Le appassionate di moda sanno già che ci sarà un grande ritorno: quello degli stivali. Proprio come ogni anno i boots padroneggeranno la scelta tra le calzature per la loro versatilità, comodità e stile. Ma quale modello scegliere? Quali sono i trend del momento? Scopriamolo insieme.

I must che arrivano dalla fashion week

Londra, Parigi, New York e ovviamente Milano: con le settimane della moda hanno catalizzato l’attenzione di tantissimi appassionati mostrando quelli che saranno i main themes della stagione autunno inverno 2023 2024. Parola d’ordine? Esagerare. Gli stivali di Gucci, ad esempio, in passerella hanno stupito con inserti XXL di pelo mentre nella quotidianità troviamo modelli decorati in stile Texano con borchiette piatte o modelli che ricalcano i rain boots e gli overknee con plateau logato.

Ankle Boots, una tendenza che non passa mai

Partiamo da un classico senza tempo: gli Ankle Boots, chiamati così perché arrivano proprio all’altezza della caviglia sono estremamente versatili. Si possono abbinare facilmente a jeans e pantaloni ma anche a gonne o shorts. Vengono amati da tutti, giovani e non, per la loro comodità. Non hanno mai i tacchi e hanno uno stile rock, spesso arricchito da borchiette o applicazioni.

Il ritorno degli stivali Slouchy

Li abbiamo visti già lo scorso anno e anche per questo inverno stilisti come Louis Vuitton, Etro o Bottega Veneta hanno scelto di proporli. Gli Slouchy Boots continuano ad essere i protagonisti del settore calzature grazie al loro stile unico e riconoscibile; per chi non li conoscesse sono modelli rilassati e morbidi senza una vera e propria struttura. Morbidi tanto da poter cadere in modo confortevole sulle gambe, vengono proposti sia con il tacco che flat.

Cowboy Boots per ispirazioni texane

Un altro trend che sembra impazzare sulle passerelle ma anche nelle collezioni pret a porter è quello dei cowboy boots: i modelli texani sembrano voler soppiantare gli anfibi tanto amati; si portano rigorosamente al ginocchio, con impunture a contrasto e in colorazioni calde che variano tra tutte le sfumature di marrone al nero fino anche a varianti colorate per chi non teme di osare.

I tacchi? Sono kitten

Secondo i trend del momento il tacco a spillo alto o basso viene sostituito da un design unico; si chiamano Kitten Heels e sono i tacchi micro che sembrano aver fatto impazzire vip, influencer e tantissimi stilisti che li hanno scelti per le loro collezioni.

Affronta la pioggia con stile

I rain boots sono gli ultimi modelli che ti consigliamo: puoi trovarli tagliati alla caviglia o anche alti fino al ginocchio. Non pensarli come a strumento da utilizzare sotto la pioggia e poi da cambiare, potrai indossarli tutto il giorno anche in ufficio scegliendo le proposte più glamour del momento.