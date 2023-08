Dici addio all’estetista: con questo metodo elimini i punti neri in un attimo!

Se vuoi eliminare impurità e punti neri senza ricorrere all’estetica, ecco quello che devi fare. È semplicissimo!

La cura della pelle e del proprio corpo è una delle principali attività che dovremmo svolgere quotidianamente. Questo non vale assolutamente come semplicemente sinonimo di superficialità o focus ancora più facilmente sul proprio aspetto esteriore piuttosto che mentre e psiche. Non è assolutamente così. In questo caso le attività che si svolgono per la cura della pelle e del viso, così come del corpo in generale, vengono svolte perché attraverso esse è possibile evitare difficoltà fisiche successive o impurità che possono poi rovinare la pelle. Quest’ultima infatti non deve essere considerata di importanza irrilevanza. Stiamo infatti parlando della nostra pelle, della nostra armatura.

Nello specifico, con l’utilizzo della pulizia del viso si svolge una attività precisa e che riguarda la purificazione della pelle fino alla profondità. Non solo esso serve per la rimozione magari del makeup o segni vari. Questa serve in primis per la cura e la stabilità della pelle.

Non bisogna necessariamente fare questo tipo di cure andando in centro estetici o da esperti, cosa che bisognerebbe comunque fare poi periodicamente proprio per tenere tutto sotto controllo. Con alcuni accorgimenti e quotidianità avrai una pelle perfetta. Prova con questo metodo facilissimo e vedrai che i risultati saranno sensazionali!

Se vuoi eliminare i punti neri e le impurità, fai così. Non smetterai mai di farlo!

La pulizia del viso serve a pulire e purificare la pelle in modo preciso e metodico. Qui puoi poi trovare anche altro tipo di consigli molto utili, ti basta cliccare questo link. Se devi purificare la tua pelle ed evitare punti neri gli step sono quelli che seguono.

Il primo passaggio consiste nella detersione della pelle. Questo è solo il primo passaggio che si fa. Bisogna usare uno struccante che tolga in primis il makeup qualora lo si abbia e poi anche un detergente delicato specifico per il proprio tipo di pelle. Non bisogna infatti essere superficiali nella scelta, conviene cercare quello giusto.

A questo punto dovrai semplicemente con una pentola mettere la sua a bollire e poi pian piano fare i vapori sulla pelle del viso. I vapori vanno fatti per circa venti minuti al massimo per evitare micro ustioni o infiammazioni della pelle. Il vapore che tocca il viso, ad una distanza opportuna, aiuta a dilatare i pori della pelle. Dilatando i pori della pelle sarà poi possibile rimuovere delle impurità e gli eventuali punti neri.

A questo punto si potrà poi procedere con lo scrub. Ci sono molti possibili scrub naturali utili che si basano sul miele, lo zucchero, i fondi di caffè o l’olio di cocco. Puoi svolgere questo passaggio anche nel mentre che stai facendo i vapori. Magari lasciando passare almeno sette o otto minuti. Dopo ciò potrai procedere con una maschera purificante che si consiglia in tessuto assieme anche a cerottini per i punti neri. Questo va fatto ovviamente dopo.

Usa ora un tonico per la pulizia della pelle dopo aver asciugato per bene tutti i passaggi precedenti. Dopo il tonico ricorda di idratare la pelle ed a questo punto avrai finito con i passaggi e la tua pelle sarà liscia e pulita dalle impurità. Usa una crema contorno occhi e creme idratanti delicate.

Il trattamento del viso che si può fare in casa diventa però aggressivo se fatto troppe volte. Se si ha la pelle grassa andrebbe fatto un poco di più. Ma in linea di massima è meglio evitare di farlo più di due volte a settimana. Un trattamento che si fa in casa può infatti essere molto aggressivo e fare poi male alla pelle.