Fai questo gesto tutti giorni e nemmeno ti accorgi dei rischi: è l’ora di cambiare

Ci sono abitudini come quella di tenere le scarpe in casa che ci rovinano la salute ma non ce ne rendiamo conto : basta ragionare un attimo e capirai che sei ancora in tempo

Oggi si usano molto meno o forse sono scomparse del tutto. Ma chi di noi non ha mai provato l’emozione, andando a trovare la nonna o una zia, di camminare in casa sulle pattine? Oggi è un accessorio vintage, ma fino a pochi anni fa si usava spesso, per un motivo solo. Loro avevano passato la cera e noi non potevamo sporcare, quindi dovevamo togliere le scarpe.

Ecco, è questo l’errore che molti commettono ancora oggi: entrare in casa con le scarpe e tenerle a lungo, specie la sera prima di andare e dormire. A parte il fatto che dopo un giorno di lavoro, la sola idea di liberarsi di tutto, a cominciare dalle nostre calzature, dovrebbe essere il primo pensiero. Ma al di là di questo, tenere le scarpe in casa è un errore gravissimo per moltissimi motivi.

Partiamo da una considerazione generale: questo non è un problema di galateo, anche se lì c’è scritto che si dovrebbero tenere e non imporre agli ospiti di levarle. Ma è altrettanto vero che non tutti hanno lo spazio sul pianerottolo per una scarpiera o tengono le ciabatte appena dopo l’uscio di casa.

Però ora che leggerai tutti i problemi che creano le scarpe in casa, non lo farai più, questo è assicurato. Problemi di salute, di igiene ma anche molto prtatici che possiamo evitare semplicemente con un gesto.

Scarpe in casa o no, questo è il problema: tutti i motivi per fare una scelta di vita

Tenere le scarpe in casa anche quando sappiamo che ormai la nostra giornata è finita e non abbuiamo più bisogno di uscire è un problema per molti motivi. Quelli principali sono tutti legati a questioni di benessere, inteso come stare bene.

Senza che nemmeno ce ne rendiamo conto, con le scarpe ogni giorno tiriamo su ogni genere di sporcizia e quindi camminando sul pavimento di casa la depositiamo. Questo significa due cose: la prima è molto pratica, significa sporcare di nuovo dove abbiamo pulito.

La seconda però è anche più importante: sotto le scarpe ci sono potenzialmente migliaia di batteri che potrebbero alla lunga provocare problemi gravi come meningite e disturbi intestinali. Lo abbiamo provato sulle nostra pelle durante la pandemia, che si è diffusa nelle case in mille modi diversi. Quindi, perché rischiare?

Ma ci sono anche altri motivi. Il continuo sfregamento delle scarpe provoca l’usura dei tappeti e della moquette che abbiamo in casa. Se vogliamo farli durare di più, cominciamo a rispettarli con un buon gesto quotidiano.

E poi, camminare scalzi, oppure solo con le ciabatte fa anche bene alla salute dei piedi che saranno finalmente liberi di respirare. Diversi studi hanno dimostrato che camminare a piedi nudi, anche sul pavimento di casa, ha effetti positivi sulla circolazione e migliora la mobilità delle dita che invece durante il giorno sono imprigionate nelle scarpe.