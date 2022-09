Per igienizzare i tappeti di casa non serve l’acqua: così fai subito!

Se pensi che per igienizzare i tappeti di casa devi per forza utilizzare l’acqua, ti sbagli, ecco quello che devi fare.

Se da un lato i tappeti sono belli da vedere, e comodi perché ci consentono di poter stare sopra di essi scalzi senza sentire freddo, specie in inverno quando i pavimenti sono congelati, dall’altro lato sono anche molto scomodi da pulire.

Pur essendo degli elementi capaci di arredare la casa e renderla più bella e calda essi, se non vengono tenuti puliti, possono essere una perfetta dimora per germi, batteri e acari della polvere.

Pulirli non è mai semplice, specie se sono di grandi dimensioni o realizzati con tessuti preziosi. Scopriamo allora un trucco molto semplice per igienizzare i tappeti senza utilizzare l’acqua.

Ecco come igienizzare i tappeti senza acqua

In cucina, in bagno, in salotto e in camera da letto. Non c’è stanza della casa dove un tappeto non possa trovare posto. Essi sono infatti dei pezzi d’arredamento che riescono ad impreziosire un ambiente.

Il problema dei tappeti è uno solo. Il fatto che attirino polvere, acari, sporco, resti di cibo, peli, capelli e chi più ne ha più ne metta, diventando un ricettacolo di germi e batteri. Ecco che allora pulirli diventa fondamentale.

Spesso però capita che, sia per la grandezza e la difficoltà di spostarli, che per la particolarità dei materiali, non sia semplice poterli lavare con acqua e sapone. Come fare allora per igienizzare i nostri tappeti senza acqua? Qui trovi alcuni trucchi utili.

In tanti si affidano alla lavanderia che effettua appositi lavaggi, specifici per queste tipologie di articoli, ma spesso i costi sono elevati. Quindi se una tantum il lavaggio a secco nei centri specializzati è doveroso, dall’altro lato non possiamo pensare che ogni mese si possano lavare i tappeti di tutta casa in questo modo.

Ecco che allora diventa fondamentale conoscere i trucchi per igienizzare i tappeti di casa senza acqua e in modo da non spendere una fortuna. Così potremo farlo anche con una certa frequenza senza rivoluzionare tutta la casa.

Ovviamente se parliamo di tappetini, tipo quelli del bagno o della cucina, che possono essere lavati in lavatrice, allora possiamo anche pensare di pulirli almeno una volta alla settimana o ogni due, se non li utilizziamo spesso.

Ma se parliamo di tappeti di dimensioni più grandi occorre agire con altri sistemi. Un metodo valido per igienizzare i tappeti può essere indubbiamente il vapore. Naturalmente però prima di procedere occorre essere sicuri che si possa attuare tale operazione su quel tipo di tappeto che andremo a trattare.

Altrimenti c’è un sistema molto utile ed efficace che ci permette di igienizzare i tappeti senza troppo sforzo. Intanto occorre prima aspirare il tappeto con un’aspirapolvere e togliere ogni residuo di polvere, peli, capelli, briciole e così via.

Una volta che lo abbiamo ripulito versiamo sopra al tappeto il bicarbonato di sodio. Basterà cospargere il nostro tappeto con una discreta quantità di bicarbonato e lasciarlo agire per qualche ora.

Meglio sarebbe cospargere il bicarbonato la sera e lasciarlo agire tutta la notte. Al mattino prendiamo l’aspirapolvere e rimuoviamo tutti i residui del bicarbonato.

In questo modo il nostro tappeto sarà pulito e igienizzato perché questa sostanza ha un potere leggermente abrasivo ed in più è in grado di assorbire le macchie di olio o di sporco.

Nei punti che presentano macchie e hanno più necessità mettiamone una quantità maggiore e poi procediamo con una spazzola per togliere lo sporco. Alla fine aspiriamo tutto con l’aspirapolvere ed il gioco è fatto.