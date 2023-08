Damiano David e Victoria De Angelis in vacanza insieme: senza trucco per un grande annuncio

Damiano David e Victoria De Angelis, in vacanza insieme, si mostrano senza trucco e fanno un grande annuncio ai fan dei Maneskin.

Damiano David e Victoria De Angelis sempre più belli. Complici le vacanze e l’abbronzatura, il cantante e la bassista dei Maneskin incantano mostrandosi totalmente senza trucco nelle foto pubblicate tra le storie del profilo ufficiale della band per fare un doppio, clamoroso annuncio ai fan. Dopo aver trascorso qualche giorno al mare lontano dall’Italia, Victoria è rientrata in patria unendosi immediatamente agli amici di sempre tra cui c’è anche Damiano con cui il rapporto è fraterno e complice.

I due che si conoscono da anni e si supportano nelle rispettive scelte hanno così regalato ai fan due scatti inediti che sono diventati immediatamente virali non solo per la bellezza dei protagonisti, ma anche per gli annunci che lanciano.

Damiano David e Victoria De Angelis: il doppio annuncio che scatena i fan dei Maneskin

Sulla cresta dell’onda ormai da un paio d’anni, con un successo clamoroso conquistato in tutto il mondo, con i primi concerti negli stadi italiani, i Maneskin sono ormai una meravigliosa realtà della musica italiana che è riuscita a conquistare anche il mondo. Merito della passione con cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas lavorano alla loro musica, ma anche dell’amicizia che li porta a condividere anche il tempo libero come documentano la foto qui in alto in cui Damiano e Victoria sono in vacanza insieme.

Il momento d’oro dei Maneskin non si ferma e anche in vacanza Damiano e Victoria festeggiano l’ennesimo riconoscimento. Abbronzati, senza trucchi, rilassati e con la piscina alle loro spalle, Victoria e Damiano il cui rapporto è amato dai fan, festeggiano la nomination dei Maneskin alla prossima edizione degli MTV Video Music Awards che si svolgerà mercoledì 13 settembre. La band proverà a portare a casa un premio nella categoria Best Rock con The Loneliest.

I grandi annunci, però, non finiscono qui perché nonostante siano impegnatissimi da mesi con i live, i Maneskin hanno trovato il tempo per incidere nuova musica annunciando così il nuovo singolo Honey (are u coming?) di cui, però, non si hanno nuovi dettagli.

Ancora giovanissimi, dunque, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas collezionano successi e si preparano a conquistare ulteriormente il pubblico con un tour che toccherà gli Stati Uniti, il Sud America, il Giappone e l’Australia.