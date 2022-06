Damiano David e Victoria De Angelis: così fanno impazzire i fan

Damiano David e Victoria De Angelis tornano a far sognare i fan dei Maneskin: basta una foto e il web si scatena.

Damiano David e Victoria De Angelis tornano ad immortalarsi insieme in una foto e i fan impazziscono. Sin dai tempi di X Factor, il bassista e il frotman dei Maneskin sono sempre stati amati dai fan che, anno dopo anno, hanno sempre più amato il legame fraterno che li lega. Nonostante i vari rumors su una presunta storia d’amore, i due sono sempre stati amici. Un legame profondo, da fratello e sorella che, i fan dei Maneskin amano sempre di più.

Complici sul palco, durante i live che i Maneskin hanno tenuto in Germania, Damiano e Victoria hanno infiammato i fan a cui, poi, la De Angelis ha deciso di regalare una foto che, in poco tempo, ha collezionato migliaia di like e commenti.

Damiano David e Victoria De Angelis: complici e sempre più belli sul e fuori dal palco

Belli, complici e sempre più legati da un bene vero, sincero e profondo. Per Victoria che, in Germania ha incantato tutti con un look total red, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono come dei fratelli. Amici da anni, hanno prima condiviso il sogno di trasformare la passione per la musica in un lavoro ed ora, insieme, stanno vivendo un successo mondiali che li ha portati ad essere seguiti da milioni di fan. Prima del grande concerto che terranno al Circo Massimo di Roma il prossimo 9 luglio, i Maneskin hanno infiammato la Germania con due concerti a cui hanno partecipato migliaia di fan.

Per ricordare l’esperienza tedesca, Victoria De Angelis, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto del live tra le quali due in cui è in compagnia di Damiano David con cui ha un’amicizia che i fan amano tantissimo.

Le foto che Victoria ha scelto di condividere sono quelle che vedete in alto: entrambi vestiti di rosso, in una sono in auto mentre nella seconda si divertono sul palco sulle note della loro musica infiammando i fan che hanno cantato e saltato al ritmo delle loro canzoni, ormai conosciutissime in tutto il mondo.