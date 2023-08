Che Dio ci aiuti, la famiglia si allarga: il dolcissimo annuncio dell’attrice più amata

La famiglia della fiction Che Dio ci aiuti si allarga ufficialmente: una delle attrici più amate è incinta e lo annuncia sui social.

Che Dio ci aiuti rappresenta una delle fiction più amate dal pubblico di Raiuno insieme a Don Matteo. Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci che, dalla prima puntata della prima stagione ha interpretato l’allegra ed energica Suor Angela, le redini del convento sono state affidate ad Azzurra che, nel corso delle varie stagioni, ha avuto una vera e propria evoluzione. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi, dopo aver abbandonato i panni della ragazza viziata e capricciosa delle prime stagioni, ha assunto quelli di una giovane donna desiderosa di vivere accanto al marito e al figlio di quest’ultimo.

Tuttavia, il destino beffardo gioca un brutto scherzo ad Azzurra che torna in convento dopo la morte dei suoi amori e comincia un cammino verso la conversione che la porta ad avvicinarsi alle ragazze che vivono all’interno del convento instaurando rapporti importanti con ciascuna come accaduto con Ginevra che, invece, compie il percorso inverso abbandonando l’abito religioso per vivere la sua storia d’amore.

Sul set, così, tra i protagonisti, è nata una vera famiglia che, tra qualche mese, si allargherà ufficialmente con l’arrivo del primo figlio di una delle attrici più amate.

Primo figlio per l’attrice di Che Dio ci aiuti

Francesca Chillemi è già mamma di Rania, frutto del suo amore con Stefano Rosso e, per il momento, non è nuovamente in dolce attesa. Ad aspettare un figlio, invece, è Simonetta Columbu che, nella fiction, interpretava Ginevra e che è stata assente nell’ultima stagione.

Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa attrice con una serie di foto di coppia scattate nella sua Sardegna realizzati da Studio Aura in cui si nota l’evidente pancino. Nessun dettaglio sul compagno dell’attrice e pare del bambino che la coppia non vede l’ora di stringere per cominciare un nuovo percorso di vita.

“Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”, scrive l’attrice mostrando tutta la sua bellezza e ricevendo non solo gli auguri dei fan, ma anche di amiche e colleghe come Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi che, commentando il post, non nascondono la gioia per il meraviglioso annuncio di Simonetta Columbu.