Vasco Rossi e l’inedito incontro anche in vacanza: video imperdibile

Vasco Rossi, dopo le fatiche del tour, si rilassa, ma anche in vacanza ha un quotidiano incontro: il video che non mente.

Vasco Rossi, come ogni anno, si conferma il re degli stadi italiani. Sulla cresta dell’onda da più di quarant’anni, il rocker di Zocca continua a regalare emozioni non solo alla sua generazione, cresciuta con le sue canzoni, ma anche a quelle successive. Da Nord a Sud, anche il tour 2023 negli stadi, ha raccolto migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e, soprattutto, di ogni età. Non è raro, infatti, incontrare sotto il palco di Vasco un nonno in compagnia di figli e nipoti con cui canta tutte le canzoni dell’artista.

Vedere il pubblico cantare tutte le sue canzoni, anche quelle di anni fa, riempie di gioia il cuore di Vasco che, spesso, durante i live, si gode lo spettacolo che gli regala il suo popolo ascoltando lasciando il microfono. Al concerto di Vasco, dunque, sono tante le emozioni che si provano e si condividono. Sotto il palco nascono amicizie che durano poi negli anni e che vengono coltivate ad ogni tour, ma anche amore. Amore incondizionato che il pubblico dimostra al Komandante anche quando quest’ultimo è in vacanza.

Vasco Rossi e l’incontro con i fan: disponibile e accogliente con tutti

Dopo le fatiche del tour, Vasco Rossi, prima di concedersi delle settimane al mare scegliendo, ancora una volta, la Puglia, ha trascorso diversi giorni a Zocca, il suo paese d’origine, dove vive ancora la mamma. Libero dalle fatiche, Vasco è così solito trascorrere del tempo con mamma Novella. Ogni giorno, si concede la sua passeggiata in bicicletta e il giro al bar del Paese che, da sempre, viene invaso dai suoi fan.

Sia quando esce di casa che quando rientra, infatti, il rocker trova ad aspettarlo tantissimi fan che non vedono l’ora di incontrarlo. Pur essendo in vacanza, Vasco si ferma con tutti, mostrandosi super disponibile e concedendo selfie e autografi. La stessa cosa accade anche quando raggiunge la Puglia dove, pur frequentando la spiaggia al mattino presto, incontra sempre qualche fan a cui non nega mai un saluto.

Aria di festa, dunque, durante gli incontri casuali tra il più grande rocker italiano e il suo popolo esattamente come potete vedere dal video qui in alto.