Giorgia Soleri, sono spuntati nuovi dettagli sulla rottura con Damiano: ecco le parole che hanno fatto il giro del web

La nuova influencer ha deciso di rivelare qualcosa di più sulla fine della relazione con il frontman dei Maneskin. Ecco cosa è accaduto.

Sono passate poche settimane da quando è stata annunciata la fine della relazione tra Damiano David e la sua compagna di lunga data. Al momento la band è impegnata con alcuni concerti italiani, prima di cominciare il loro secondo tour mondiale che porterà i 4 giovani romani ad esibirsi sui palcoscenici più famosi. Non hanno avuto però molto tempo per riposare considerato il fatto che la prima tournée è terminata poche settimane fa. partita lo scorso ottobre negli Stati Uniti d’America, mai i 4 artisti si sarebbero immaginati di ottenere un successo internazionale di questo genere.

Un successo arrivato soprattutto a seguito della partecipazione dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, il più celebre evento musicale europeo. La band italiana non solo è riuscita a fare un grande impressione con il brano Zitti e Buoni e dei look super accattivanti e originali, ma si è portata a casa anche la vittoria, proprio come ha fatto qualche mese prima al Festival di Sanremo. Insomma, un successo dietro l’altro che ha permesso ai ragazzi di organizzare un secondo tour mondiale. Tempo fa però il frontman Damiano è finito sotto i riflettori per questioni personali.

Nonostante preferisca mantenere un basso profilo, soprattutto nella sfera privata, è uscita una foto che lo vedeva scambiarsi effusioni con una ragazza, anche se a quel tempo era impegnato pubblicamente con Giorgia Soleri. Proprio per questa ragione i due hanno subito condiviso un messaggio sui social dove si evinceva che la loro storia era ormai giunta al termine. Ma la scrittrice ed influencer ha voluto aggiungere alcuni dettagli interessanti a questa vicenda.

Il comunicato

Dopo che la foto di Damiano in compagnia di una ragazza è cominciata a circolare online, Giorgia ha voluto sottolineare come la storia con il cantante romano non fosse mai stata monogama, anche se non ci sono state conferme da parte di quest’ultimo. Negli ultimi giorni però la ventisettenne ha voluto precisare che l’annuncio della separazione dal ragazzo sarebbe dovuto avvenire in modo molto diverso. Ma i piani sono cambiati una volta uscita la foto.

I due avrebbero concordato di pubblicare la notizia il 9 giugno, con il seguente comunicato: “…Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia, la nostra decisione non inficia in nessun modo il nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato…”.