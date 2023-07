Grave lutto per l’ex vippone: lo struggente addio alla mamma

Un grave lutto ha colpito un ex vippone: l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha annunciato la scomparsa della mamma.

Un gravissimo lutto ha colpito un ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ad annunciare la grave perdita è stato lui stesso che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui è in compagnia dell’adorata mamma a cui ha dovuto dire addio. Un dolore enorme per l’ex vippone che ha voluto condividere la propria sofferenza per la perdita subita con i propri followers.

Nei mesi scorsi, l’ex vippone aveva parlato della malattia contro cui stava combattendo la madre che, purtroppo, nonostante la forza e la determinazione, ha dovuto arrendersi alla malattia. Tanti i messaggi di conforto per lui.

Lutto al Grande Fratello Vip, le parole d’addio dell’ex vippone

Ad essere stato colpito dal gravissimo lutto è Gianluca Costantino che, nella casa del Grande Fratello vip 6, entrò in corsa esattamente come fece Alessandro Basciano. L’avventura di Gianluca Costantino all’interno della casa più spiata d’Italia è durata poche settimane, ma l’ex concorrente ha lasciato un piacevole ricordo nel pubblico che, in un momento di così grande dolore, gli sta dimostrando affetto e supporto.

“Speravo fino all’ultimo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ogni giorno speravo di svegliarmi da questo brutto incubo e invece, purtroppo, il male ha vinto. Ma quello che non può ostacolare è l’ amore che provo per te”. ha scritto Gianluca su Instagram.

“Sei stata un’amica, sei stata una spalla, sei stata una maestra e quello che hai fatto per me è il vero esempio di cosa vuole dire essere MAMMA”, aggiunge. Gianluca, poi, la ringrazia per tutto ciò che le ha insegnato e per averlo cresciuto con forza e determinazione, le stesse con cui ha lottato contro la malattia.

“Vola in cielo e guardami sempre perché quello che hai creato è straordinario e lo sarà sempre di più, te lo prometto .

Stai tranquilla che alla mia sorellina penserò io, lei è al sicuro e crescerà in modo magnifico proprio come ti eri sincerata di volere. Ti amo mamma, fai buon viaggio. Quel viaggio al mare che tanto desideravi”, ha concluso.

Tanti i messaggi di conforto tra cui anche quelli degli ex vipponi Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Matteo Diamante, Delia Duran, Lulu Selassiè, Carmen Russo e anche Sonia Bruganelli.