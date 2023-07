Grande Fratello Vip 8, trapelati i nomi dei prossimi inquilini della casa

Tutto è pronto per l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, e già sono stati pubblicati i possibili inquilini della celebre casa.

Non è passato molto tempo dalla fine della settima edizione del GF, che ha decretato vincitrice Nikita Pelizon, a già si stanno portando avanti i provini dai quali verranno selezionati i futuri vipponi. Infatti a differenza degli scorsi anni, si tratterà di personaggi sconosciuti anche se secondo le ultime indiscrezioni, la maggior parte degli inquilini sarà costituita sempre da Vip.

Si tratta comunque di una vera e propria trasformazione rispetto alle passate edizioni, ma questo è stato fortemente voluto da Mediaset, che sta cercando di rimuovere l’aspetto trash dai propri programmi. Questo quindi sarà il primo passo per la Rete, che si concentrerà sempre più sulle trasmissioni di attualità e meno su telefilm e soap operas. Lo si evince dalle stesse parole dell’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, che sta riordinando l’intero palinsesto. Bisogna solo vedere se questi cambiamenti portino dei buoni risultati in termini di ascolti, ma per appurare ciò sarà necessario ancora diverso tempo.

I papabili concorrenti del Grande Fratello

L’otava edizione prenderà il via a settembre e ancora una volta sarà capitanata da Alfonso Signorini. Tuttavia ci saranno dei cambiamenti relativi agli opinionisti. Qualche giorno fa è stata confermata l’assenza di Sonia Bruganelli e di Orietta Berti, che lo scorso anno hanno intrattenuto il pubblico con le loro opinionisti pungenti.

Secondo alcune indiscrezioni, la ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe essere sostituita dal Principe Emanuele Filiberto, che ha ricoperto il ruolo di giudice nella penultime edizione di Amici. Per quanto riguarda invece la seconda, ancora non ci sono informazioni a riguardo, oltre al fatto che non sarà presente nell’ottava edizione del GF. Però è ancora ad un anno dalla fine del suo contratto quindi in qualche modo Mediaset dovrà cercare di aggiustare la situazione.

Anche se la selezione del nuovo cast non è terminato, Novella 2000 ha pubblicato una lista dei possibili personaggi che andranno ad occupare la casa più spiata d’Italia. La nota rivista però ci ha tenuto a precisare che alcuni di loro avrebbero già declinato l’offerta. Tra i papabili vipponi ci sarebbe l’attrice Brenda Asnicar, nativa dell’Argentina e Niccolò Centioni, salito alla ribalta con la serie di Canale 5, I Cesaroni. Infatti, già in passato il trentenne aveva espresso la sua volontà di poter intraprendere questa esperienza, bisogna vedere se le indiscrezioni ottenuti risulteranno o meno veritiere.

Nell’ottava edizione potrebbe entrare anche Fariba Tehrani, madre della celebre Giulia Salemi. Con lei anche la figlia di Albano e Loredana, Jasmine Carrisi. Tra i vip si sono fatti i nomi anche della giornalista pugliese Annalisa Chirico, dell’influencer italo giapponese Shinhaiu Ventura e di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Nelle prossime settimane comunque ne sapremo di più e noi saremo qui per tenervi aggiornati.