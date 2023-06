Con l’età i capelli si sono fatti più radi? Portali così. Vedrai che differenza!

Scopri come portare i capelli quando il tempo inizia a toglierli volume e a renderli più radi. La differenza sarà notevole!

Con il passare del tempo, ogni aspetto di noi tende a cambiare e i capelli non sono da meno. Gli anni che passano li fanno apparire più fini, in alcuni casi gli tolgono lucentezza e in altri portano ad averne meno di un tempo. Quest’ultimo fattore può rappresentare un problema per tante ed in particolare per chi era abituata a portare capelli lunghi e vaporosi.

Per fortuna si tratta di un problema che, tutto sommato, è piuttosto semplice da risolvere. Con il giusto taglio di capelli è infatti possibile donare maggior volume agli stessi ed evitare che si notino eventuali diradamenti. Dopo aver visto quali sono le accortezze per chi dopo i 40 sogna ancora di portare la frangetta, scopriamo quindi quale taglio di capelli scegliere per farli apparire ancora pieni e ricchi di volume.

Scopri come portare i capelli quando iniziano a diradarsi

Vedere i propri capelli perdere la solita forma e farsi sempre più radi non è certo piacevole. E lo è ancor meno se si è solite portare un taglio che rischia di enfatizzare il problema. Come ben sappiamo, infatti, ci sono tagli di capelli adatti ad ogni esigenza e, ovviamente, chi un tempo aveva una chioma ben nutrita, con l’avanzare del tempo può trovarsi a dover cambiare acconciatura. Per fortuna le possibilità in tal senso sono davvero tante e tutte meritevoli di considerazione.

Se si amano i capelli lunghi e non se ne può proprio fare a meno, ad esempio, si può optare per un taglio scalato che enfatizzi la parte superiore e che prosegua con lunghezze da portare sfilate o ondulate. In alternativa si può scegliere per un taglio medio da portare sfilato o sempre scalato.

Anche i bob che vanno tanto di moda rappresentano una buona scelta purché adattati alla propria fisionomia e ad eventuali carenze di capelli in alcuni punti.

Scegliendo il taglio con il quale ti piaci di più potrai addirittura scoprire di vederti più bella e tutto grazie all’effetto novità e a dei capelli che acconciati in modo diverso possono esaltare nuovi aspetti del tuo viso e della tua personalità.

Ciò che conta è non esagerare mai con i tagli corti a meno che non piacciano e non credere che l’unica soluzione sia, appunto tagliare. Spesso il segreto sta nello sfilare i capelli o nel creare i giusti volumi là dove servono.

Cosa che un buon hair stylist sa sicuramente come fare.