Sonia Bruganelli lo confessa dopo mesi dalla fine del GF VIP: come la prenderà Antonella Fiordelisi?

Sonia Bruganelli è tornata a parlare del GF VIP, per cui ha lavorato come opinionista: le sue dichiarazioni sono una grande sorpresa

Per due anni di fila, Sonia Bruganelli ha ricoperto il ruolo di opinionista all’interno della Grande Fratello VIP: molti hanno apprezzato tanto i suoi pareri, espressi sempre con estrema sincerità e schiettezza, senza mai nascondersi dietro il sentire comune o le preferenze del pubblico. Dopo qualche mese dalla fine del reality, però, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha fornito alcuni dettagli inediti…

La Bruganelli, reduce dalla rottura con l’ex marito Paolo Bonolis (clicca qui per scoprire cosa ha recentemente raccontato circa il suo futuro in televisione), continua a rivelarsi una donna forte e sicura delle sue qualità: d’altronde, anche durante l’esperienza al GF ha dimostrato di avere un grandissimo carattere e di saper “camminare con le sue gambe”, indipendentemente dalla posizione di chi le è stato accanto.

Qualche mese fa, è tornata a parlare del reality con Bigodino, concentrandosi soprattutto sul suo modo di prendere l’esperienza. Sonia, infatti, ha raccontato di aver vissuto il suo ruolo da opinionista con grande serietà, cercando al massimo di immedesimarsi nei concorrenti: in molti casi, ha evitato di parlare per non ferirli, ma in tanti altri ha voluto metterli di fronte alle loro responsabilità, anche a costo di affondarli.

A sorpresa, però, ha rivelato qual è stato il suo concorrente preferito, sorprendendo tutti…

Sonia Bruganelli rivela il suo concorrente preferito al GF VIP (e non è Antonella)

L’opinionista si decisamente sbottonata a reality ultimato, rivelando dopo diversi mesi dalla chiusura, qual è stato il suo concorrente preferito. A sorpresa, non si tratta di Antonella Fiordelisi che, come ricordiamo, è stata spesso elogiata e sostenuta dalla Bruganelli, al punto da salvarla spesso dalle nomination degli inquilini con l’immunità. Ecco chi ha apprezzato di più…

Ebbene sì, il preferito di Sonia Bruganelli è proprio Antonino Spinalbese! L’opinionista ha molto apprezzato il percorso dell’ hair stylist all’interno della Casa in quanto, a discapito di ciò che avrebbero potuto pensare in tanti, non si è aggrappato al nome della sua ex famosa, ovvero Belen Rodriguez, per emergere rispetto agli altri concorrenti. Sonia, infatti, ha molto apprezzato che Spinalbese abbia nominato l’Argentina di rado durante il gioco, emergendo soprattutto per il suo carattere e, benché per qualcuno ogni tanto discutibili, i suoi comportamenti.

D’altra parte, la Bruganelli ha sottolineato quanto le sue opinioni, spesso taglienti e forti, non avessero lo scopo di giudicare le persone in quanto umane, ma semplicemente come giocatori: in particolare, ha fatto riferimento al caso di Edoardo Tavassi, quando l’ha tacciato come “manipolatore” o di Giaele e Micol, con cui spesso ha utilizzato parole abbastanza forti.

E voi vi sareste mai aspettati questa versione da parte della Bruganelli? Cosa dirà Antonella Fiordelisi?