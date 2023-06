Se risciacqui così il balsamo dai capelli stai facendo un grave errore: rovini tutti i capelli!

Il balsamo nei capelli va risciacquato in un modo ben preciso. Se non fai così rischi grosso, ne vale della qualità dei capelli!

Se si parla della cura dei capelli bisogna sempre fare la massima attenzione siccome non si sta di certo parlando di una cosa semplice. Esistono molteplici tipi di capelli, ed ognuno di essi può avere differenti tipi di qualità. Ci sono i capelli più sensibili e quelli più resistenti. Ci sono capelli che risentono maggiormente dell’utilizzo di creme e maschere e ci sono poi quelli che invece vengono danneggiati anche solo se si prova ad utilizzare tali prodotti per una volta solamente. Proprio per questo motivo bisogna sempre fare la massima attenzione.

La realtà dei fatti alla fine è sempre e solo questa. Per quanto riguarda la pulizia e la cura dei propri capelli bisogna tenere in considerazione che capelli abbiamo. Come se poi non bastasse bisogna anche considerare che si può avere anche una cute più sensibile rispetto alle altre e proprio per questo motivo più soggetta a danni rispetto alle altre. Tenuto conto di tutto questo bisogna poi anche capire che il modo con cui le creme, i balsami, gli shampoo e le maschere si applicano sulla cute deve essere ben preciso. Se non si fa in un certo modo si rischia solamente di danneggiare più che curare. Insomma devi proprio fare così!

Usi il balsamo? Se non fai in questo modo danneggerai i capelli!

La cura dei capelli richiede attenzioni davvero particolari. Qui trovi un consiglio che sicuramente ti sarà di estrema utilità. Armati di pazienza perché il balsamo e le maschere in generale vanno utilizzate in questo modo specifico.

Il primo passaggio consiste nel prendere il prodotto e metterlo nei capelli. Fin qui la cosa è davvero molto semplice. Si pensa però che a questo punto basta spalmare un po’ il tutto con le mani e semplicemente fare una bella passata di acqua per togliere il tutto. Insomma, di certo non basta aprire la doccia e gettare acqua sui capelli. Non bisogna assolutamente fare così.

Se si procede in questo modo infatti si lascerà semplicemente il prodotto sulla cute ancora più a lungo. L’acqua infatti se utilizzata in questo modo non permetterà al prodotto di agire ed anzi, rovinerà solamente il lavoro che dovrai fare per curare i capelli. La patina che si forma non andrà via, non curerà i capelli e servirà solamente a creare maggiori irritazioni soprattutto quando si tratta di prodotti molto forti.

Quello che devi fare è mettere il prodotto nei capelli. Prendere delle gocce d’acqua con i polpastrelli e mettere tali gocce sui capelli. Zona per zona le gocce devono colpire il prodotto. A questo punto dovrai massaggiare con i polpastrelli fino alla cute e farlo per tutti i capelli e per tutta la loro lunghezza.

Devi massaggiare con i polpastrelli e non con la zona delle unghie. In questo modo non ti graffierai e creerai della schiuma. Quando i capelli saranno ben pieno di schiuma dovrai semplicemente lavarli mettendo magari la nuca sotto il lavandino con acqua delicata. Prova subito!