Chiedere scusa non è sempre la soluzione, se non lo fai così peggiori solo la situazione!

Non devi sempre chiedere scusa. Farlo in queste situazioni non va assolutamente fatto. Scopri cosa fare invece!

Chiedere scusa a volte può essere davvero difficile, altre volte non è assolutamente necessario. Bisogna imparare a chiedere scusa nel momento in cui davvero si deve chiedere scusa e non assolutamente in ogni occasione. Se infatti si chiedesse scusa per qualsiasi cosa non si starebbe facendo nulla di buono ed anzi sarebbe solamente un danno nei confronti di sé stessi. Bisogna comprendere il tutto prima di comprendere come reagire davanti ad una situazione che ci si ritrova davanti.

La comprensione è la chiave di tutto. Bisogna quindi procedere nel migliore dei modi per riuscire a non incorrere in gravi errori. Tutto questo serve appunto ad una possibilità di crescere e di non dimostrarsi ancora immaturi.

Perché chiedere scusa quando non bisogna chiedere scusa? Non bisogna scusarsi per qualsiasi cosa. Questo metodo efficace e veloce ti permette di comprendere quando farlo ed in che modo farlo senza mettersi in posizioni scomode e soprattutto senza dimostrare debolezza. Chiedere scusa infatti dovrebbe sempre essere una dimostrazione della forza di una persona che riesce a comprendere i propri errori e redimersi con oneste scuse.

In realtà quindi il valore delle scuse è ambivalente. Per questo bisogna approfondire questo argomento e farlo solo quando si deve. Ecco come fare!

Quando e come chiedere scusa. Non devi assolutamente farlo sempre!

Chiedere scusa è una cosa importante e bisogna farlo solo quando davvero si deve. Questo è uno dei consigli utili per il benessere ed il valore psicofisico di una persona. Per chiedere scusa in questo modo devi seguire questi passaggi.

Non devi mai chiedere scusa per il disturbo. Quando entri in una stanza o quando magari devi parlare con il tuo capo, il tuo professore, la tua persona di riferimento, non devi chiedere scusa per il disturbo. Devi parlare con sicurezza e dire che hai qualcosa di importante da dire che varrà la pena del tempo che chiedi. Se ti scusi per il disturbo automaticamente farai calare l’attenzione che bisogna riservare su ciò che devi raccontare e quindi quello che avrai da dire non avrà il giusto peso.

Questo ti serve a dare valore a quello che devi dire. Se tu chiedi scusa ancora prima di iniziare non riuscirai a dare il giusto peso. Ti porrai in una posizione di svantaggio svalutando il tuo operato.

Se invece poi succede che sbagli nel fare qualcosa, non devi necessariamente chiedere subito scusa. Puoi infatti in principio dire che riconosci di aver fatto un errore, magari lasciano anche spazio al linguaggio del corpo che mostra la tua apertura al dialogo ed alla risoluzione del problema.

Puoi anche dire che ti dispiace per quello che è accaduto. Mostrare il proprio dispiacere infatti serve a dimostrare la tua volontà di ricorrere ad una soluzione del problema con la consapevolezza di aver commesso un errore che poteva fare anche magari dei danni. Questi sono i giusti passaggi da adottare per riuscire a dimostrare il proprio valore e le proprie consapevolezze.