Lavatrice addio, ormai è da buttare: questo errore è fatale, ma lo fanno in molti

Molto spesso sono gli errori dell’uomo a danneggiare le macchine, quindi la lavatrice: questo errore ci può costare molto caro

Tanto fedele quando coi assiste tutti i giorni o quasi, tanto traditrice quando ci abbandona all’improvviso, proprio nel momento del bisogno. La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici preziosi fino a quando funzionano bene. Nella maggior parte dei casi però quando si rompe è perché abbiamo sbagliato qualcosa noi ed è così anche questa volta.

Può sembrare banale sottolinearlo ma è l’unica verità: la lavatrice per continuare a lavorare bene deve essere utilizzata nel modo corretto. Questo significa non sovraccaricarla all’eccesso, significa usare i programmi giusti per i capi giusti, assicurarci che sia sempre pulita. Quindi i tubi di scarico, il cestello ma anche i filtri devono essere sempre puliti e liberi.

Bene, ma anche mettendoci tutta la buona volontà può succedere che invece il filtro sia bloccato e chi ci è già passato sa con significa. Quando succede, il motore non è più in grado di scaricare l’acqua e se va in blocco le conseguenze rischiano di essere gravi. Come allagamenti del bagno, perché l’elettrovalvola non può accorgersi che l’acqua caricata in precedenza non è stata anche scaricata correttamente.

In base al modello, l’elettrodomestico può bloccarsi segnalando un errore che nella maggioranza dei casi non capiamo anche consultando il libretto delle istruzioni. Oppure continua a girare compromettendo la funzionalità della scheda elettrica. E così sono soldi in più, per la chiamata del tecnico, per la riparazione, per le componenti nuove sempre che sia possibile sistemare il danno provocato.

Lavatrice addio, trovato il vero nemico scatta la soluzione: trucco pazzesco per on incorrere nell’errore

Ma quali sono le cause che provocano l’intasamento del filtro? Una delle più comuni è legata ad un errore che facciamo per tenere sempre vivi e brillanti i nostro capi. Sto parlando di un oggetto che molti usano in lavatrice anche se non con costanza e che invece di essere utile alla causa diventa un danno.

Ecco, hai capito: è la salvietta acchiappacolore. Sulla carta la sua funzione è quella di catturare le particelle colorate dei capi che laviamo, mantenendo la loro vivacità. Ce ne sono di molti marchi e forme, ma alla fine funzionano tutte nello stesso modo.

E infatti non è colpa loro se fanno danni, solo nostra. Perché il gesto che molti fanno è semplice: aprono la confezione delle salviettine, ne prendono una e la infilano nel cestello. Poi la lavatrice parte e il lavoro lo fa tutto lei.

Non lo sappiamo, ma il danno è fatto. Perché la salvietta non si dissolve magicamente nella lavatrice. Anzi, ha il potere di piazzarsi davanti al filtro e lo blocca. Quando ce ne accorgiamo ormai è troppo tardi e la frittata è fatta.

Come per ogni problema casalingo, almeno quelli più comuni, c’è però anche una soluzione e io l’ho provata con successo. Infilo la salviettina nei classici sacchettini forati con la zip, quelli che si usano in lavatrice per i calzini. Chiudo la cerniera, faccio partire la macchina e posso stare tranquillo. Ovviamente possiamo accompagnarlo ai calzini, tanto è abbastanza grande per contenere tutto. E almeno questa volta la lavatrice è salva.