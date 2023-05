Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati che ci siano, ma alcune sue dichiarazioni hanno fatto temere per il futuro: ecco cosa ha detto

Tra i presentatori più amati e richiesti di sempre, in pole position troviamo senza ombra di dubbio il mitico Paolo Bonolis. Da anni, infatti, il professionista è una presenza fissa in Mediaset, tanto da essere al timone ormai da anni da una serie di programmi TV super seguiti ed attesi dagli italiani. Alcune dichiarazioni del conduttore, però, hanno destato non poche preoccupazioni…

Bonolis non è soltanto un grande professionista nel gestire al meglio l’organizzazione dei suoi programmi, ma è anche un grande esempio di sagacia ed ironia: d’altronde, l’accoppiata con il fantastico Luca Laurenti funziona ormai da anni, in quanto perfettamente strutturata e bilanciata. Il tuo fa coppia fissa sia in Avanti un Altro che in Ciao Darwin, programmi di punta del palinsesto Mediaset.

Negli ultimi tempi, però, il conduttore è finito al centro del gossip per via di alcune notizie infondate in merito ad una crisi con sua moglie Sonia Bruganelli, a sua volta da qualche anno ormai presente sul piccolo schermo nelle vesti di opinionista. Loro stesso hanno tenuto subito a smentire queste voci con l’ironia che da sempre li contraddistingue, non solo come singoli, ma anche come coppia. Paolo, però, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua carriera che non fanno ben sperare i telespettatori più fedeli..

Paolo Bonolis, tutta la verità sul suo futuro lavorativo

Come già anticipato, Bonolis è uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano, motivo per cui un suo addio lascerebbe in molti a bocca aperta, in quanto un professionista del suo calibro è davvero molto difficile da ritrovare. Eppure, sulla base della sue dichiarazioni a Felicissima Sera (riportate da Novella 2000), programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo, un suo ritiro sarebbe più che imminente…

Il conduttore, infatti, ha ammesso al duo comico più pungente d’Italia che conterebbe di ritirarsi dal panorama televisivo entro massimo 2 o 3 anni, un lasso di tempo temporale che, se ad oggi può sembrarci abbastanza lontano, state certi che scorre in men che non si dica. Come noto, Paolo tornerà presto al timone di Ciao Darwin, ma alla luce di questa dichiarazioni, in molti tendono a vivere il presente già con estrema nostalgia.

Ad onor del vero, però, bisogna ammettere che già una volta, nel 2019, Bonolis fece delle dichiarazioni analoghe a Il Fatto Quotidiano, sostenendo che da lì a un paio d’anni avrebbe valutato di ritirarsi dalla televisione. Una decisione che, chiaramente, ha posticipato ma che trova le sue fondamenta in una sorta di difficoltà di adattamento al futuro, che scorre molto velocemente sotto molti aspetti.

Insomma, sulla base di questa dinamica, ma anche dell’imprevedibilità che da sempre contraddistingue il conduttore, possiamo aspettarci davvero di tutto: e voi cosa ne pensate? Il ritiro è vicino o ci ripenserà ancora una volta? Staremo a vedere!