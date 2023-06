Flavio Montrucchio, sfida la moglie Alessia Mancini in cucina? Video

Flavio Montrucchio ruba la cucina alla moglie Alessia Mancini e regala un simpatico siparietto ai followers: l’esilarante video.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio formano una delle coppie più belle del mondo spettacolo. Belli e innamorati, i due, dopo il matrimonio, hanno formato una splendida famiglia con la nascita di Mia e Orlando. Una storia solida, importante in cui Flavio e Alessia si supportano in tutte le scelte professionali e non. Da tempo, la Mancini ha scelto di dedicarsi alla cucina e, grazie alla sua passione, è diventata una food blogger pubblicando sui social i video delle sue ricette che ha poi raccolto in un libro.

Flavio, invece, dopo aver recitato in diverse fiction, ha scelto di dedicarsi alla conduzione di programmi in onda su Real Time. La coppia, così, sui social mostra ai fan anche alcuni momenti della loro vita di coppia e proprio su Instagram, Montrucchio ha pubblicato un video con cui lancia una sfida in cucina alla sua dolce metà.

Il divertente video di Flavio Montrucchio in cucina

Alessia Mancini è davvero brava in cucina. L’ex ragazza di Non è la Rai spazia tra le varie ricette preparando per la propria famiglia primi, secondi, piatti unici e dolci che poi mostra a tutti i suoi fan. La vera padrona della cucina di casa Montrucchio, dunque, è sicuramente Alessia. Flavio, però, lancia la sfida alla moglie. L’ex vincitore del Grande Fratello, però, parte dalle basi.

Nel video che potete vedere in basso, Montrucchio scherza con i fan cominciando a pulire i piselli. Come per magia, tuttavia, i piselli puliti da Flavio si trasformano in fagiolini. Una magia quella di Montrucchio che ha divertito tutti i followers del conduttore.

“Flavio fa pure i miracoli, trasformare i piselli in fagiolini non è da tutti”, scrive qualcuno. “La coppia VIP italiana più bella di tutto web“, aggiunge un altro. E ancora: “Uno dei più grandi professionisti della televisione. Eccellente conduttore, sempre al suo posto. Complimenti”, “Ti vogliamo in tv”. C’è poi chi invita Flavio a sfidare davvero Alessia in una gara di cucina.

La coppia, per ora, sembra non intenzionata ad affrontarsi tra i fornelli, ma i fan non perdono le speranze. Con l’estate e con più tempo libero, dunque, Flavio e la moglie Alessia regaleranno ai fan un simpatico siparietto in cucina magari anche con la collaborazione dei figli Mia e Orlando? I fans sperano di sì.