Non bere questo caffè. È stato ritirato dagli scaffali!

Caffè ritirato dagli scaffali dei supermercati. Scopriamo di quale si tratta e perché non dovresti assolutamente berlo!

Il caffè è per molti italiani (e non solo) uno dei grandi piaceri della vita. Che si tratti di quello da bere al mattino appena svegli, della piccola pausa di metà mattina o del caffè da sorseggiare a fine pasto, chi ama questa bevanda sa bene come farne a meno sia davvero difficile. Eppure, anche il caffè rientra tra gli alimenti processati che per tale motivo necessitano di svariati controlli prima di arrivare nelle nostre case. Controlli che a volte possono perdere qualche passaggio o giungere in ritardo rispetto alla messa in commercio dei vari prodotti.

Ne è un esempio quanto accaduto in questi giorni con il richiamo di una marca di caffè arabica che è stata richiamata e prontamente ritirata dagli scaffali dei supermercati.

Dopo l‘allerta sulla mozzarelle ecco quindi qual è il caffè a cui prestare attenzione.

Caffè richiamato per rischio chimico: qual è e perché non devi berlo

Se sei un’amante del caffè sai benissimo come farne una piccola scorta in casa sia più che normale. Dopotutto, nessuno vorrebbe restare senza il suo prodotto preferito e magari proprio di Lunedì mattina o prima di una riunione importante. Se fai scorta, però, è anche vero che la tua attenzione deve farsi più alta. Sopratutto per quei prodotti che possono essere richiamati dal mercato e che, di conseguenza, vanno riconsegnati presso il punto vendita. Restando in tema caffè, proprio questa settimana è stato predisposto un richiamo importante per un caffè 100% arabica ritirato per rischio chimico.

Il caffè in questione è quello a marchio Filicori Zecchini e il motivo è il superamento di ocratossina rivelato sopra la norma. Se in casa hai una o più confezione di questo caffè devi quindi prestare molta attenzione alle seguenti confezioni:

Bipack da due e da 250 grammi con numeri di lotto LA7165, LA7202, La7205, La7039 e LA7115

Caffè in grani da 340 grammi con numeri di lotto LA7105, LA7207, LA7230, LA7009 e LA7063

Moka da 250 grammi con numeri du lotto LA 7129, LA7214 e LA7069

Caffè macinato fresco da 180 grammi con numeri di lotto LA7084, LA7236, LA7252, LA7154, LA6970, LA7239 e LA7008

I seguenti caffè sono stati venduti per lo più nei supermercati Coop e Carrefour ma non è escluso che si trovino anche altrove. Se li hai acquistati è quindi consigliabile evitarne il consumo e riportarli presso il punto vendita in modo da ottenere un rimborso o il cambio con un altro prodotto non a rischio. Prestare attenzione a ciò che porti in casa e in tavola tutti i giorni è il miglior modo per prenderti cura di te e dei tuo cari.