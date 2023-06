Elimina le macchie di calcare dal rubinetto in pochi minuti: questo metodo è infallibile!

Bisogna eliminare le macchie di calcare dal rubinetto del lavandino e non solo. Con questo metodo risolverai in pochissimi minuti!

La pulizia di casa è sempre una confusione totale. Non c’è fine. Si inizia con il pulire una stanza e si finisce direttamente il giorno dopo quando poi bisognerà iniziare a ripulire tutto da capo. Per chi ha bambini piccoli o figli adolescenti si sa che lo scompiglio è dietro gli angoli di ogni mobile e non solo. Vestiti in giro ovunque, armadi vuoti e tutto riposto altrove tranne che lì. Il problema è proprio grande quando si tratta di tenere ordinato e pulito.

Quando poi si fanno le pulizie nel tentativo di pulire quante più superfici possibili e riordinare quanti più armadi e cassetti possibile, si finisce sempre per dimenticare qualcosa. E quel qualcosa che si dimentica diventa poi un vero e proprio problema col passare del tempo. Il calcare alla fine si forma proprio così. Il tempo passa e non si riesce a tenerlo sotto controllo. Si dà la precedenza a tante altre cose e il rubinetto passa in sordina.

In realtà quando si tratta di pulire, ogni volta, queste superfici andrebbero pulite per bene. In questo modo si evita la formazione del calcare e tranquillamente si sta sereni in casa con la consapevolezza di aver pulito tutto. Ma quando poi si è formato, come lo si elimina? Con un trucco davvero molto semplice!

Come eliminare le macchie di calcare in modo semplice!

I trucchi per tenere tutto pulito in casa sono davvero molti, cliccando qui ne trovi uno davvero molto speciale. Per il calcare invece ti basta fare così, in modo davvero molto facile e veloce.

Primo passaggio sussiste nel pulire per bene il rubinetto con un panno umido. In questo modo inizi con il togliere le macchie di superficie e batteri e sostanze indesiderati. Pulisci per bene in modo che rimanga ben pulito.

A questo punto asciuga per bene con dei tovaglioli da cucina. Il rubinetto deve essere secco, ben asciutto e non deve presentare la patina di acqua in rimanenza. Facendo così potrai poi procedere con il trucco che li terrà puliti ed antimacchia per poco meno di una settimana. Dopo ti basterà ripetere il trucco.

Spalma ora della cera sul rubinetto e con lo stesso panno intriso in acqua calda inizia a strofinare. La cera deve essere ben distribuita sul rubinetto. Sia sul lato del tubo che su quello della levetta. La cera è il cuore di questo fantastico metodo per rendere il rubinetto anti macchia di calcare.

Ora, dopo che avrai passato la cera, dovrai semplicemente strofinare di nuovo il tovagliolo da cucina e il tutto sarà perfettamente asciutto e antimacchia. Questo metodo infatti permette la creazione di una semplicissima ma molto efficace patina di cera che sembrerà impercettibile ma che in realtà proteggerà i rubinetti dal formare macchie di calcare.

Ripetendo questo passaggio successivamente, ogni tre o quattro giorni, riuscirai facilmente a contrastare il calcare ed a non doverti più curare del problema. È davvero molto semplice!