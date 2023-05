Smettila subito, rischi grosso: ecco perché non devi mai mettere i salumi e formaggi nello stesso vassoio

Se hai messo i salumi ed i formaggi nello stesso tagliere stai facendo un grande danno. Devi assolutamente sapere cosa fare!

I salumi ed i formaggi sono la cosa più buona che si possa degustare durante un aperitivo. Ovviamente senza fare mancare nemmeno qualche snack saporito e magari anche un po’ di pane, alla maniera mediterranea che tanto viene apprezzata sia in Italia che all’estero. Di salumi ce ne sono tantissimi. I preferiti degli italiani ovviamente sono il salame, il prosciutto crudo e la mortadella, con magari qualche pizzico di pistacchio che non fa mai male. Ovviamente però esiste anche il prosciutto cotto, la fesa di tacchino, la bresaola. Insomma, quando si tratta di salumi se ne trovano a bizzeffe.

Stessa cosa quando ovviamente si parla di formaggi e latticini. La mozzarella, il fior di latte, il pecorino romano, le fette di formaggio filante, il gorgonzola. Chi ne ha più ne metta in tavola. Di questi alimenti le cucine mediterranee non mancano mai. Quando quindi si prepara un aperitivo ovviamente si cerca sempre di portarli in tavola quanti più possibile. Si fa sempre una bella figura e tutti ne sono felici.

In realtà però l’errore di mettere salumi e formaggi nello stesso tagliere è davvero grave. Non bisognerebbe mai farlo. Il rischio è davvero enorme. Sapevi che può farti molto male? Scopri subito il perché!

I formaggi ed i salumi non vanno mai nello stesso tagliere. Il motivo è davvero importante!

Quando si tratta di mettere a tavola prodotti, bisogna seguire passaggi semplici ma efficaci. Qui puoi trovare un ulteriore consiglio davvero molto importante in materia di salumi. Se vuoi però fare un aperitivo che sia di alto livello e faccia bella figura ovviamente devi usare formaggi e salumi, con magari anche dei latticini.

In una bella ciotola si mettono quelle mozzarelle squisite, con magari quelle treccine che lasciano un po’ di salato in bocca. Poi nel tagliere una bella sfilza di prosciutto crudo, salame napoletano, quello milanese, la mortadella e la bresaola. Di fianco poi andiamo a mettere i formaggi. Una bella schiera di gorgonzola, camembert, pecorino romano, formaggio filante e così via. Sembra che tutto vada liscio. In realtà non è così.

Mettendo nello stesso tagliere salumi e formaggi rischi molto a causa dei batteri che trasversalmente possono passare dalla carne cruda ai formaggi. Questi ultimi infatti potrebbero tranquillamente non riuscire a proteggersi dai batteri degli insaccati freschi e potrebbero quindi causarti una intossicazione alimentare. Tutto ciò sarebbe davvero spiacevole, soprattutto se poi si causa un qualcosa del genere ad un ospite, un amico che ci viene a trovare o qualcuno con cui proprio non vogliamo fare brutta figura.

Proprio per tale motivo i salumi andrebbero poggiati su di un tagliere, dopo averli curati e tagliati per bene. In un altro tagliere invece andrebbero messi i formaggi. In questo modo non ci sarà bisogno di preoccupazioni e né altro. Sarà così semplice fare un perfetto aperitivo senza rischi, che ti sembrerà assurdo non averci pensato prima. Sarà tutto ancora più eccellente!