Mozzarella ritirata dai supermercati. Non mangiarla!

In questi giorni è stato ritirato un latticino molto amato dai supermercati. Scopri qual è e fai attenzione a non mangiarlo!

Con l’arrivo della bella stagione, una delle azioni più comuni per chi si occupa di cucinare per la famiglia è quella di iniziare ad introdurre i classici piatti freddi. E tra i più apprezzati ci sono senza alcun dubbio quelli a base di mozzarella. Dalla caprese, ai tramezzini, fino alle semplici ma gustosissime insalate, le mozzarelle sono spesso le protagoniste di piatti semplici ma di sicuro effetto.

È quindi molto importante che chi è soluto consumarle sia sempre informato su eventuali richiami di prodotti non adatti al consumo e che, quindi, possono rivelarsi potenzialmente pericolosi. Un esempio è quello delle mozzarelle che proprio in questi giorni sono state richiamate dai supermercati e che, quindi, non devono essere consumate.

Dopo l’allerta sui popcorn ecco, quindi, cosa sapere sulle mozzarelle appena ritirate.

Allerta alimentare per mozzarelle in vendita nei supermercati: ecco di quali si tratta

La notizia arriva direttamente dal sito dei ministero della Salute che ha reso noto il richiamo da parte del produttore di un lotto specifico di mozzarelle. Il motivo è la presenza di Listeria monocytogenes presente su tre campioni su cinque.

Scopriamo, quindi, di quali si tratta.

Prodotto: Mozzarella di latte vaccino della Val Trebbia

Produttore: Cascina Bosco Gerolo Società agricola Srl

Marchio di itentificazione: IT 081115 CE

Confezione: da 100 grammi, 200 grammi e 1 kg

Numero di lotto: 10/05/2023 (data di produzione)

Data di scadenza: 30/05/2023

Se sei in possesso di queste mozzarelle, la raccomandazione è di non consumarle ma di restituirle al punto vendita in modo da ottenere un rimborso o il cambio con un prodotto di altro tipo ma equivalente nel prezzo.

Cosa sapere sulla Lysteria

Consumare le mozzarelle in questione potrebbe portare ad infezioni causate dalla Lysteria. Questa su persone sane è generalmente innocua ed in grado di guarire da sola.

Su bambini, donne in dolce attesa, anziani e persone cagionevoli può tuttavia rivelarsi molto pericolosa. Per questo motivo è sempre meglio non consumare i cibi che vengono ritirati per la sua presenza.

Ma cosa fare se hai scoperto dell’allerta dopo averla mangiata? Se non hai avuto sintomi puoi stare mediamente tranquilla. Per maggior sicurezza, però, il consiglio è quello di contattare il tuo medico curante in modo da allertarlo sui potenziali pericoli. Questi saprà darti le indicazioni più corrette in base alla tua condizione e ad eventuali sintomi già presenti. Conoscere le varie allerte alimentari è un ottimo modo per prendersi cura di te e della tua famiglia e avere la certezza di portare in tavola cibi idonei alla salute.