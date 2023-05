Le tue spalle ti sembrano troppo larghe? Prova a vestirti così. Vedrai che differenza!

Scopri come gestire il tuo look per risolvere il problema delle spalle larghe. In questo modo ti sentirai sempre al top.

Avere le spalle larghe è solitamente un aspetto positivo che consente di indossare molti abiti nel modo migliore. Ciò nonostante, si tratta di un dettaglio fisico che non piace a tutte e che in alcuni casi può essere vissuto con una sensazione di disagio. Se sei tra coloro che ritiene di avere delle spalle troppo larghe e che per questo prova sempre disagio quando sceglie cosa indossare, sei nel posto giusto.

Oggi, infatti, dopo aver visto come portare i capelli in caso di spalle larghe, scopriamo come gestire l’abbigliamento per sentirci sempre a nostro agio e per minimizzare le spalle al fine di non percepirle più come ingombranti.

Come vestire per minimizzare le spalle larghe

Vestire in modo da minimizzare eventuali difetti (reali o percepiti) e più semplice di quanto immagini. Il trucco sta infatti nel creare un’armonia di fondo grazie alla corretta gestione di volumi e proporzioni. Ciò è fattibile sia con il taglio dei capelli che con la scelta di ciò che indossiamo ogni giorno. Per fare un esempio veloce, in caso di spalle larghe il segreto sta nel creare una proporzione con la parte inferiore del corpo. In tal caso, quindi, è consigliabile scegliere delle linee rette e asciutte per la parte superiore ed altre più larghe per quella inferiore.

In questo modo andrai a creare una proporzione tale che ti farà percepire le spalle meno larghe di quanto le vedi di solito. Un altro trucco è quello di prediligere colori scuri per la parte che circonda le spalle, il tutto evitando stampe, fiori o fantasie che finirebbero con l’ingrandire la figura proprio la dove la percepisci più ampia. Infine, sempre per restare in equilibrio con le proporzioni, anche le scarpe che sceglierai di indossare faranno la differenza. Per far apparire le spalle più piccole, la scelta migliore è quella di non puntare su modelli troppo slim. Stivali o scarpe con zeppa porteranno i volumi ad equilibrarsi tra loro e daranno maggior risalto alla tua figura, minimizzando le spalle larghe e facendoti sentire esattamente come desideri.

Ovviamente, queste sono solo linee guide che dovrai rispettare se le senti giuste per te. Se pur non seguendole tutte riesci a vederti bene allo specchio, allora sei comunque sulla strada giusta. Ciò che conta, infatti, è sentirti al meglio con te stessa e vederti allo specchio in modo da sorridere all’immagine che rimanda.