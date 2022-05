Hai le spalle strette? Ecco cosa potresti indossare in primavera

Se hai le spalle strette e non sai cosa potresti indossare in questa primavera, ecco dei consigli che potrebbero tornarti utili.

Le spalle strette – esattamente come quelle larghe ed imponenti – non sono assolutamente da considerare un difetto.

Sono una caratteristica come tante altre. C’è un però: quando la parte superiore è minuta, il rischio è che non sia perfettamente proporzionale con quella inferiore.

Il risultato? Un fisico asimmetrico e dei fianchi che otticamente appaiono più larghi di come sono davvero.

Ecco perché bisogna stare attente a quello che si indossa: possiamo in questo modo sovvertire la nostra immagine e sembrare decisamente più proporzionate solo scegliendo l’outfit giusto.

Per questo motivo arriviamo alla brutta notizia per poi passare a quelle belle: ci sono alcuni capi che dovresti abolire dal tuo guardaroba.

Dovresti, perché la scelta finale è sempre e solo tua e devi comunque optare per outfit che ti fanno sentire a tuo agio.

Ma se hai le spalle strette dovresti quantomeno utilizzare con parsimonia alcuni indumenti.

Quali? Le canotte, ad esempio, che mettono in risalto la parte superiore del corpo. Oppure gonne troppo larghe, perché allargano la parte inferiore creando ulteriori sproporzioni.

Allo stesso modo, anche top e maglie troppo aderenti, cinture strette e molto sottili in vita potrebbero evidenziare la larghezza delle spalle, che invece vogliamo camuffare.

No anche alle fantasie eccessive nella parte superiore, che richiamano l’occhio proprio nella zona che non vogliamo che risalti.

Anche contrasti troppo evidenti potrebbero far risaltare le spalle, ma se li scegli cerca di optare per colori scuri sopra e più chiari sotto.

Detto ciò, passiamo invece alla parte fondamentale e decisamente più bella: quali capi dovremmo invece scegliere? Ecco cosa dovresti indossare in primavera se hai le spalle strette.

Cosa indossare in primavera quando si hanno le spalle strette

Un tempo andavano di moda le spalline: si usavano ovunque, sotto vestiti, giacche e chi più ne ha più ne metta.

Probabilmente non torneranno mai più in voga come lo erano un tempo – anche se non sono mai state dimenticate e ancora oggi possiamo trovarle in giro – ma se hai le spalle strette per te sono perfette.

Creano volume dove non c’è, quindi aumentano la parte superiore del tuo corpo rendendo la tua figura molto più omogenea.

Vanno benissimo per lo stesso motivo anche le arricciature sulle spalle, le applicazioni sulle stesse (come le borchie, tanto per citarne una).

Se decidi di usare un tailleur, ricorda che la giacca può diventare la tua migliore alleata, ma solo se scegli quella giusta per te: ti aiuterà a rendere più ampie le tue spalle, ma solo se scegli un taglio a doppio petto.

Anche le scollature generose saranno perfette, soprattutto se indossate con reggiseni push up.

Questi svolgono più o meno lo stesso compito delle spalline e cioè aumentano le dimensioni naturali del tuo corpo dove andrebbero aumentate.

Anche i gilet, i blazer, i cardigan possono fare al caso tuo, ma ricorda che il segreto è uno: vestirti a strati.

Questo fa sì che il volume aumenti da solo, quindi potrai optare per i capi che desideri, perché a quel punto sarà la somma a determinare il risultato.

Sì anche a magliette con decorazioni – oppure pailettes e qualsiasi cosa illumini – lungo la scollatura. In questo modo attirerai lo sguardo su quella zona e non sulle spalle.

Allo stesso modo, prediligi maglie con maniche ampie, che aumentano le dimensioni delle braccia e ti daranno l’illusione di creare più simmetria.

Fai attenzione però alle maglie troppo lunghe (cioè che superano i fianchi), oppure troppo corte (cioè i crop top): in entrambi i casi, i tuoi fianchi appariranno più larghi, quindi di conseguenza la sproporzione naturale aumenterà a dismisura.

Allo stesso modo, occhio sia ai pantaloni troppo stretti – come quelli skinny – che a quelli troppo larghi. In entrambi i casi le gambe sembreranno più ampie e quindi l’effetto sarà esattamente come quello di cui abbiamo appena parlato.

Opta invece per pantaloni dritti in tessuto leggero, oppure quelli morbidi (come quelli in jersey, tanto per fare un esempio). Tra l’altro in questo periodo sono perfetti, perché sono anche abbastanza freschi.

Per le serate in cui la brezza primaverile prende il sopravvento sulle prime ondate di calore e vuoi indossare un foulard, fai pure, ma sappi che dovresti arrotolarlo sul petto, per far apparire più grande visivamente tutta la zona.

Per quali nuance optare? Quelle accese, perché ingrandiscono, oppure il bianco, che fa lo stesso effetto.

Se, al contrario, hai le spalle larghe, ecco cosa potresti indossare per valorizzarle.

In ogni caso, la buona notizia è che bastano davvero pochissimi accorgimenti per riuscire a modificare la percezione che abbiamo della nostra figura.