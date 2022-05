Anticipazioni Una Vita: Genoveva femme fatale, chi cade nella sua rete

Una Vita anticipazioni. Genoveva Salmeron è una grande seduttrice. Ecco chi è l’uomo che cadrà nella sua rete…Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Genoveva sedurrà lui!

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. In questo articolo ci concentreremo sulla dark lady, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e su come riuscirà a sedurre anche lui!

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 ambientate dopo il salto temporale di cinque anni che trasporterà gli eventi della telenovela dal 1915 al 1920 ci saranno numerosi cambiamenti.

Uno fra tanti, quello che porterà Genoveva Salmeron verso una nuova mossa. Per chi ha letto le nostre anticipazioni sulla nuova stagione non sarà di certo sorpreso di scoprire che la dark lady sarà sposata con Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Nel corso dei cinque anni, i due sono passati da essere amanti e soci d’affari ad essere marito e moglie.

Con queste premesse, vi anticipiamo che nei prossimi episodi in onda su Canale 5, la dark lady penserà che il marito le stia nascondendo preziose informazioni relative al suo reale rapporto con i nuovi vicini di casa, Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca). Ma cosa le starà nascondendo il Quesada?

Secondo le ricostruzioni dei fatti Valeria non sarà sposata con David, ma con un certo Rodrig Lluch (Gonzalo Ramos), un uomo pericoloso che è misteriosamente scomparso dandosi alla fuga perché attaccato da alcuni uomini. Rodrig è invischiato nelle operazioni criminali con Aurelio, motivo per cui il messicano offrirà supporto alla sua sposa. Come prima cosa, Aurelio spingerà Valeria a fingere di essere sposata con David che non è altro che uno dei suoi uomini migliori.

In realtà in tutto questo contesto avrà un ruolo prepotente anche Genoveva. La donna, che già era a conoscenza di alcune relazioni extraconiugali del marito, penserà di tratti di un altro tradimento. Inizierà ad indagare sulla coppia di vicini e si ricorderà, senza troppi giochi di parole o senza tardare troppo, che in realtà David era uno dei dipendenti di Aurelio durante la prima guerra mondiale.

Anche se Aurelio negherà fino alla fine un suo coinvolgimento sentimentale e fisico con Valeria, Genoveva continuerà ad avere un forte sospetto. Per tale ragione deciderà di invitare a cena David e Valeria. I tre però, organizzeranno a tavolino cosa dire e cosa rispondere ad eventuali domande indiscrete della dark lady. Tutto ciò insospettirà sempre di più la Salmeron che deciderà di attuare una tattica più invasiva.

Dopo essersi accertata dell’assenza in casa della Cardenas, Genoveva si presenterà a casa di David senza alcun preavviso con un modo di fare provocante, tentando dunque di sedurlo. Nonostante l’uomo sarà visibilmente attratto dalla Salmeron eviterà di concedersi per non avere problemi con Aurelio.