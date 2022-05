Anticipazioni Beautiful: il ritorno amaro di Sheila

By

Anticipazioni Beautiful. Nelle trame americane Sheila Carter verrà scoperta. Il ritorno amaro nel posto più brutto…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dall’USA: Sheila di nuovo in carcere!

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Soprattutto perché torneremo a parlare della vita travagliata e violenta di Sheila Carter!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, oltre a concentrarci sulle vicende passionali e amorose di Eric Forrester, torneremo a parlare della nemica numero uno di casa Forrester: Sheila Carter!

La donna, l’unica responsabile della morte del figlio Finn e dello stato di coma e perdita di memoria della nuora Steffy è stata incastrata. Con la scusa di farle vedere il piccolo Hayes, Steffy l’ha attirata in casa sua dopo aver recuperato la memoria sul lutto e la perdita del marito.

In realtà si trattava di una trappola architettata insieme alla complicità dei genitori Ridge e Taylor. Sheila pensava di averla fatta franca eppure alla fine è stata ammanettata e condotta nel luogo che tanto conosce, il carcere. Secondo l’attrice che interpreta Sheila Carter in Beautiful e in Febbre d’amore, Kimberlin Brown, la Carter ha provato dei sentimenti contrastanti.

Da un lato “pensava di aver trovato un appoggio in Taylor e la possibilità di essere una persona migliore, nonostante tutto” ma alla fine è stata attirata con l’inganno.

Infatti, vi avevamo a lungo parlato del rapporto che si stava instaurando fra la psichiatra e la Carter, Sheila si sentiva accettata da quella famiglia. Eppure, la vicenda che ha portato alla morte del figlio biologico Finn ha cambiato tutto.

Di fronte alle accuse di Steffy, Sheila ha risposto prontamente con il dubbio. La donna ha infatti cercato di far dubitare la ragazza ostinandosi a mettere in discussione il suo stato di salute.

Tuttavia, Taylor e Ridge non si sono fatti abbindolare dalle parole della donna e per questo motivo dopo aver ammesso la verità ma dando la colpa a Steffy, Sheila Carter è stata portata in carcere.