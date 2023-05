Filippo Bisciglia, la confessione sul padre gela Silvia Toffanin: la reazione della conduttrice

Filippo Bisciglia si lascia andare ad una confessione sul padre a Verissimo gelando fortemente Silvia Toffanin. Ecco la reazione di lei.

Filippo Bisciglia, ospite della puntata di Verissimo del 21 maggio, parla della propria vita privata, del rapporto con la fidanzata Pamela Camassa, attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi 2023, ma anche dei suoi genitori. In particolare, Filippo Bisciglia, parlando ai microfoni di Silvia Toffanin ha raccontato un dettaglio della vita del padre gelando Silvia Toffanin.

Bisciglia, infatti, a sorpresa, ha svelato che il padre ha perso una gamba. Una dichiarazione che Silvia Toffanin non si aspettava al punto tale da non riuscire a nascondere la reazione.

La rivelazione di Filippo Bisciglia sul dramma del padre: la reazione di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin era consapevole che il padre di Filippo Bisciglia aveva avuto un problema, ma non conoscenza affatto l’entità del problema. A svelarlo, durante la puntata di Verissimo, è stato lo stesso Bisciglia. “A papà hanno tagliato una gamba”, ha detto il conduttore di Temptation Island. “Oddio, non lo sapevo”, è stata la reazione della Toffanin che, amareggiata, non è riuscita a nascondere lo stupore.