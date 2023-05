Ricordate la casa sulla spiaggia di Donna e Kelly di Beverly Hills 90210? 20 anni dopo è così

Ricordate l’iconica casa sulla spiaggia di Beverly Hills 90210 in cui vivevano Kelly, Donna e David dopo il liceo? 20 anni dopo è così!

Beverly Hills 90210 è stata la serie tv cult degli anni ’90. La storia dei gemelli Brandon e Brenda Walsh che si trasferiscono a Beverly Hills 90210 dal Minnesota ha appassionato per anni milioni di telespettatori in tutto il mondo. La vita di Brenda e Brandon, a Beverly Hills, cambia totalmente quando conoscono Andrea, Steve, Dylan, Kelly, Donna e David. Brenda vive un’intensa e appassionante storia d’amore con Dylan che resterà una delle persone più importanti della sua vita anche quando la lascerà per Kelly mentre Brandon vive diverse relazioni importanti, compresa quella con Kelly.

Beverly Hills, in dieci stagioni, ha raccontato le vicende degli otto ragazzi dal liceo al college fino alla vita post college con il loro ingresso nel mondo del lavoro, l’arrivo dei figli e il matrimonio. Accanto alle storie dei personaggi, nel corso degli anni, sono diventati dei luoghi simbolo della serie i post in cui i ragazzi erano soliti trascorrere il loro tempo. Durante gli anni del college, uno dei luoghi principali della serie era la casa sulla spiaggia in cui vivevano Donna, Kelly e David.

La casa si affacciava direttamente sul mare e aveva una vista spettacolare. I tre amici vivevano al piano terra in una piccola palazzina. A distanza di vent’anni, com’è oggi la casa sulla spiaggia?

La casa sulla spiaggia di Beverly Hills 90210 vent’anni dopo: Kelly e Donna tornano sul posto