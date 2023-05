Antonella Fiordelisi e quel dettaglio inedito della sua vita che fa male: la richiesta di aiuto ad Edoardo

Antonella Fiordelisi ha rivelato un dettaglio molto toccante in merito alla sua famiglia: Edoardo l’avrà aiutata a fare luce sulla faccenda?

Grazie al suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, abbiamo avuto modo di conoscere Antonella Fiordelisi in tutte le sue sfaccettature: indubbiamente, la ragazza ha un carattere forte, che non sempre riesce ad andare d’accordo con tutti. Tuttavia, ha anche un gran cuore e delle importanti fragilità…

Ad appassionare i telespettatori più di tutto, è stata senza ombra di dubbio la sua storia d’amore tormentata con l’inquilino Edoardo Donnamaria. All’interno della casa, infatti, i tuoi ragazzi discutevano animatamente spesso e volentieri, tanto da decidere più e più volte di troncare la relazione. Alla fine, però, non sono mai riusciti a resistersi e, ad oggi, lontano da occhi indiscreti, sono una coppia super solida ed affiatata.

Al GF VIP, però, la Fiordelisi ha deciso di raccontarsi in tutte per tutto, rivelando anche dei dettagli inediti della sua vita privata. La ragazza ha parlato a 360° della sua famiglia, che l’ha supportata davvero molto durante il suo percorso nel reality, ma facendo anche leva su chi, ad oggi, ancora non è presente come vorrebbe. La questione lei sta così a cuore che ha addirittura coinvolto il suo fidanzato per aiutarla a farvi luce: vi svegliamo i dettagli scorrendo in basso…

Antonella Fiordelisi parla di sua sorella: Edoardo l’avrà aiutata?

All’interno della Casa, Antonella ha rivelato che, prima di sposare il suo papà Stefano, sua mamma aveva un’altra relazione, da cui è nata la sua sorellastra, di dieci anni più grande di lei. A malincuore, la ragazza ha ammesso di non avere rapporti con lei da più di cinque anni (che si chiamerebbe Maria Antonietta), ma che avrebbe molto piacere a riallacciarli…

Antonella ha anche aggiunto ulteriori dettagli (riportati poi da Biccy) nel suo racconto ai suoi inquilini Davide Donadei e Andrea Maestelli: a quanto, al momento della separazione di sua mamma e il suo ex compagno, la sua sorellastra avrebbe deciso di rimanere con quest’ultimo. Inoltre, la Fiordelisi ha raccontato di aver bussato qualche tempo fa alla sua porta a Roma, ma di non aver mai ricevuto risposta.

L’influencer ha ammesso di soffrire molto per il distacco dalla sorellastra, che è originario di Bari e lavora nella Capitale come ingegnere: a tal proposito, proprio all’interno della Casa del GF VIP, Antonella ha chiesto aiuto ad Edoardo per ritrovarla e costruire nuovamente il rapporto che, in questi anni, è venuto definitivamente a scemare.

Ad oggi, non solo non è ancora emersa la vera identità della ragazza, ma la stessa Antonella non ha più dato notizie al riguardo: possiamo dedurre che, essendosi la coppia trasferita a Roma, potrebbero aver tentato di ricontattare nuovamente Maria Antonietta per tentare, ancora una volta, una riappacificazione. Che ne pensate di questa vicenda? Sarà caduta nel dimenticatoio o presto la coppia ci parlerà di nuovi risvolti? Non ci resta che stare a vedere…