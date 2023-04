In caso di capelli ricci e rovinati, c’è un rimedio casalingo che può fare la differenza. Provalo subito!

Scopri qual è il rimedio casalingo perfetto per i tuoi ricci crespi e rovinati. Non crederai ai tuoi occhi!

Avere dei riccioli perfetti è il sogno di tutte. A volte, però, capita che a causa dei frequenti lavaggi, dei troppi styling e, perché no, dei cambi di stagione, i capelli risultino più sfibrati e provati del solito, apparendo così poco lucenti e con un chiaro bisogno di cure.

Quando ciò avviene, le cose da fare sono tante e alcune tra queste sono persino semplici da mettere in pratica. Per i capelli ricci, ad esempio, c’è un rimedio casalingo che si rivela davvero utile e che, a costo zero, è in grado di sanificare la chioma rendendola anche più lucida. Dopo aver visto come rendere i capelli ricci più soffici, scopriamo quindi come rimediare in modo semplice e immediato quando appaiono rovinati.

Capelli ricci rovinati? Questo rimedio ti aiuterà

Quando si parla di rimedi casalinghi si intende ovviamente tutto ciò che abbiamo in casa e che serve ad uno scopo ben preciso ma che, con le dovute accortezze, può rivelarsi utile anche sotto altre vesti. Nel caso dei capelli ricci rovinati, un grande aiuto può arrivare, ad esempio, dal burro da cucina. Questo prodotto naturale e goloso si rivela infatti anche un antico rimedio di bellezza.

Fin dall’antichità, infatti, il burro veniva usato non solo per insaporire le ricette ma anche per dare maggior lucentezza ai capelli, rendendo i ricci anche più disciplinati e gestibili. Un rimedio che ancora oggi viene usato da alcuni con ottimi risultati. Come fare, quindi, in caso di ricci crespi e rovinati? La risposta sta tutta nel burro casalingo che potrà essere applicato dopo averne sciolto un pezzo.

Una volta raffreddatosi, il burro sciolto dovrà essere distribuito sui capelli lavati e umidi ed, in particolare, solo sulle lunghezze che poi sono quelle che solitamente appaiono deteriorate. Fatto ciò basterà avvolgere i capelli nella pellicola trasparente da cucina e far agire il tutto per mezz’ora. Trascorso il tempo, basta rilavare i capelli con uno shampoo leggero, asciugarli e procedere allo styling come sempre. Il risultato sarà una chioma visibilmente più bella e con riccioli più definiti e lucenti. Un rimedio che se applicato una volta a settimana andrà a migliorare di volta in volta l’aspetto dei capelli ricci, rendendoli sempre meno aridi e maggiormente idratati e donando loro una struttura più armonica. Il tutto per una chioma che amerai sfoggiare senza più temere che appaia secca o poco piacevole da vedere.